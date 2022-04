Koncern Kolektor bo letos dosegel milijardo evrov prihodkov

Koncern Kolektor je predstavil novo vodstvo. Dosedanji predsednik Radovan Bolko postaja nadzornik, novi predsednik uprave pa je Valter Leban. Člana uprave sta Darja Petrič in Žiga Kogej, so povedali na današnji tiskovni konferenci. Letos bo poslovni sistem dosegel milijardo evrov prihodkov, do leta 2030 pa je cilj 1,5 milijarde evrov.

Poleg kadrovske prenove se je zgodila tudi reorganizacija sistema. Izoblikovane so tri divizije, Kolektor Construction, Kolektor Mobilitiy in Kolektor Technologies. Vsaka bo imela dva direktorja. Mobilnost bosta vodila Primož Bešter in Marjan Drmota, gradbeništvo Tine Vadnal in Marko Trampuž, tehnologije pa Franci Florjančič in Rok Vodnik.

Skupina Kolektor je lani presegla 900 milijonov evrov prihodkov od prodaje, EBITDA (kosmati denarni tok) je znašal 80 milijonov evrov, dodana vrednost na zaposlenega 50.000 evrov, je pojasnil Radovan Bolko. Ta komentira zadnjih osem let njegovega vodenja: »Milijardo bomo letos dosegli, kljub temu da se je v zadnjih osmih letih veliko dogajalo. Največ se je dogajalo v mobilnosti, kjer smo povečali kompleksnost izdelkov. V gradbeništvu smo največje in najbolj kompetentno podjetje. Področje energetike se je uspešno razvijalo.«

Reorganizacije so v Kolektorju stalnica

Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta, je poudaril: »Gre za šesti poslovni model od leta 1994. Takrat smo začeli s 30 milijoni evrov prihodkov, 51-odstotni lastniki podjetja so bili tujci. V 28 letih bomo prišli do ene milijarde evrov prihodkov, podjetje smo odkupili od Američanov. Ostali smo slovensko podjetje iz Idrije. Poslovne modele smo gradili na lastnih virih in ljudeh. Z Bolkom sva predstavnika generacije, ki je podjetje kupila od Američanov. Sledi druga skupina direktorjev, ki je prevzela vodenje, v pripravi pa je tudi tretja. Mi tak način povzemamo po skupini Robert Bosch. Poslovni model je treba prilagoditi kadrovski strukturi. Mi verjamemo v lastne kadre. Na nov poslovni model računam, vodstvu, ki je prevzelo posle, pa želim korajžo, da pride 1,5 milijarde evrov. V prihodnjih petih, šestih letih bomo eno entiteto dali na borzo. Danes se ne moremo odločiti, da bi dali celo skupino na IPO (prvo javno prodajo, op. a.), to so razlogi, zakaj smo se odločili za tak način organizacije.«

Iskanje nove panoge

Valter Leban, novi predsednik uprave koncerna Kolektor, je napovedal: »Nadaljujem uspešno delo Stojana Petriča in Radovana Bolka. Kolektor je rasel organsko in s prevzemi. Postajamo holding s tremi hčerinskimi podjetji. Do leta 2030 želimo 1,5 milijarde evrov prihodkov, največjo rast načrtujemo v mobilnosti. Poleg razvijanja obstoječih panog bomo iskali preboj v novo. Slediti želimo megatrendu zelenega prehoda v brezogljično družbo, slediti megatrendu digitalizacije in graditi vizijo »One Kolektor«.