Konec dela od doma?

Amazonov generalni direktor Andy Jassy (na položaju od leta 2021) zahteva, da se vsi zaposleni vrnejo v pisarne. Na nedavnem srečanju z njimi je zanikal, da bi bil nov petdnevni delovni teden način za prikrito odpuščanje ali dogovor z lokalnimi oblastmi. Poudaril je, da gre predvsem za krepitev Amazonove kulture: »To ni stroškovna strategija,« je dejal in dodal: »Gre za našo kulturo in njeno krepitev.«

Nova pravila, ki bodo začela veljati z novim letom in ne omogočajo več hibridnega načina dela (do zdaj je bilo mogoče delati od doma dva dni na teden), so med zaposlenimi naletela na različne odzive. Mnogi izpostavljajo izgubo časa zaradi vsakodnevnih voženj v pisarno ter težave pri usklajevanju družinskih in zdravstvenih obveznosti. Poudarjajo, da so lahko enako produktivni tudi na daljavo, vendar to Jassyja ne prepriča.

Jassyjev sodelavec Matt Garman, izvršni direktor Amazon Web Services, je že lani izrazil mnenje, naj zaposleni, ki ne želijo delati v pisarni, poiščejo zaposlitev drugje. Kot je dejal, devet od desetih zaposlenih, s katerimi je govoril, podpira spremembo. Kljub temu je več kot 500 zaposlenih podpisalo pismo, v katerem so Garmana pozvali k reviziji politike.

Jassy sicer priznava, da bo prehod na petdnevno delo v pisarni za mnoge izziv, a dodaja, da bo Amazon uvedel brezplačen prevoz, subvencionirano parkiranje in povračilo stroškov javnega prevoza. Poleg tega podjetje ponuja subvencije za kolesarjenje in uporabo sistema deljenja prevozov.

V letu 2022, ko je vrednost delnic podjetja padla za 51 odstotkov, je Jassy izvedel obsežno prestrukturiranje, ki je prineslo zmanjšanje števila delovnih mest za 27.000. V tretjem četrtletju letos je Amazon dosegel rekordni dobiček v višini 15,3 milijarde dolarjev.

Andy Jassy je bil rojen v Scarsdalu, New York, in je obiskoval Univerzo Harvard, kjer je pridobil MBA (magisterij iz poslovne administracije) na Harvard Business School. Kariero je začel kot projektni vodja pri podjetju za zbirateljske predmete MBI, leta 1997 pa se je pridružil Amazonu kot vodja marketinga.

Tam je hitro napredoval. Leta 2003 je skupaj z Jeffom Bezosom razvijal Amazon Web Services (AWS), ki je kmalu postal ena ključnih poslovnih enot podjetja. S svojim sočutnim, empatičnim in avtentičnim pristopom k vodenju je AWS razvil v 40 milijard dolarjev vreden posel. Ves čas je veljal za ključnega sodelavca Jeffa Bezosa, na položaju generalnega direktorja pa ga je nasledil leta 2021. Velja za zelo umirjenega in premišljenega človeka.

Ko mu je Bezos ponudil, da ga nasledi na čelu podjetja, se je najprej posvetoval s svojo ženo. Kot je dejal v intervjuju z direktorjem Linkedina Ryanom Roslanskim, se je to zgodilo v četrtek, ko imata z ženo večer zase. Ob večerji ji je povedal za ponudbo, ta pa ga je s »srčnimi« vprašanji, kot so: »Zakaj si želiš te službe, če imaš rad svojo sedanjo? Imaš občutek, da si končal svoje zdajšnje izzive?« vodila do sklepa, da je na pravi poti.

Eden največjih izzivov, s katerimi se bo Jassy soočil, so morebitne težave z antitrustovskimi zakoni. Amazon je že dolgo pod drobnogledom regulatorjev zaradi domnevno monopolističnih praks. Zvezna trgovinska komisija (FTC) in številne druge jurisdikcije, vključno z Indijo, Združenim kraljestvom in Nemčijo, preiskujejo poslovne prakse podjetja. Obstaja tudi možnost, da bo Amazon prisiljen razdeliti svoje poslovanje.