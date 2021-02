Koper bi lahko dobil nov terminal za tovornjake

V nadaljevanju preberite:

Razvoj pristanišča je spodbudil lastnike podjetja Truck Terminal, da bi na območju Gospodarsko-obrtne razvojne cone (GORC) Srmin pred Koprom zgradili velik kamionski terminal za 300 tovornjakov. Z naložbo bi bistveno izboljšali položaj vsem voznikom na poti v Koper ali okolico. Toda načrtu so se odločno uprli predstavniki KS Bertoki, ki trdijo, da jih vse druge dejavnosti v bližini (od avtoceste, železniške proge do luške dejavnosti) ne motijo toliko kot prav to sodobno in varovano parkirišče.