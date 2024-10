Korošci s pripombami na razvoj cestnega omrežja

V nadaljevanju preberite:

Najmanj do sredine decembra – skoraj dva meseca – bo promet na odseku ceste od Arje vasi do Velenja močno otežen. Dela med Velenjem in Črnovo so se namreč že začela, sredi tega tedna pa bodo začeli dela na vinskogorskem klancu. Cesto Ravne–Dravograd popravljajo prepočasi, slaba volja pa nastaja tudi zaradi predvidene trase državne ceste od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda.