Kriza na kitajskem delniškem trgu

Razloge lahko iščemo v prešibkih ekonomskih spodbudah in ukrepih za podporo trgu ob vse bolj krhki gospodarski rasti, ki še bolj poglabljajo pesimizem in nezaupanje vlagateljev. Padci so se zgodili tudi po tem, ko so komercialne banke na Kitajskem obdržale svoje referenčne obrestne mere nespremenjene, poteza, ki sledi nedavni odločitvi centralne banke, da ohrani stroške zadolževanja nespremenjene. To je zelo razočaralo vlagatelje, ki so upali na bolj agresivne spodbude. Kitajska tehnološka podjetja, na čelu s podjetji, kot so JD.com, Meituan in Tencent Holdings Ltd., so med največjimi poraženci na delniškem trgu.

Padec tečajev kitajskih delnic na borzi v Hongkongu se v letošnjem letu nadaljuje. Tako je indeks Hang Seng China Enterprises tudi januarja v rdečih številkah in je dosegel najnižjo raven v skoraj dveh desetletjih in je po donosnosti eden izmed najslabših ključnih indeksov v Aziji.

Wall Street dosega rekorde

V zadnjih dneh so se kitajske oblasti le zbudile in sprejele nekatere dodatne spodbujevalne ukrepe, na kar je delniški trg reagiral z rastjo tečajev delnic. Kljub vsemu je dogajanje v neverjetnem nasprotju z borznimi indeksi na Wall Streetu, kjer je osrednji indeks S&P 500 prejšnji teden dosegel absloutni rekord in zaključil pri več kot 4868 točkah.

Moč Wall Streeta bo odvisna od tega, ali bo ameriški centralni banki uspelo doseči tako imenovani soft landing oziroma mehko pristajanje ameriškega gospodarstva, ki je za nas in večino vlagateljev trenutno osrednji scenarij. Vlagatelji upajo na serijo znižanj referenčne obrestne mere, ki bi se lahko začela že v marcu. Zadnji podatki iz CME Group's FedWatch Tool kažejo, da vlagatelji zdaj pričakujejo približno 43-odstotno možnost znižanja Fedove obrestne mere v marcu, kar je velik padec od ocene 81-odstotne možnosti teden dni prej.

Osrednjii »krivec« za nedavno rast tečajev so največja ameriška tehnološka podjetja, kjer vlagatelji pričakujejo veliko rast dobičkov. Glavnina tehnoloških velikanov bo rezultate za zadnje četrtletje lanskega leta objavila v prihodnjem mesecu, tako bo kmalu razvidno, ali dobički podjetij upravičujejo nedavno rast tečajev na borzi.

Investicije v umetno inteligenco

Apple, eden od stebrov lanske rasti, je v začetku letošnjega leta po donosnosti manj prepričljiv, predvsem zaradi zaskrbljenosti glede njegovih možnosti za rast, ki jih obetajo revolucionarna očala Apple Vision Pro za navidezno resničnost. Novi izdelek pride na trg 2. februarja. Očala bo uporabnik upravljal zgolj z glasom, rokami in očmi.

Medtem je Microsoft zaradi naraščajočih pričakovanj, da bo njegova razširjena ponudba programskih izdelkov, ki temelji na umetni inteligenci, prinesla večje dobičke, dosegel zgodovinsko najvišjo ceno delnice. Izjemno rast tečajev so v zadnjih dneh doživele delnice iz podpanoge polprevodnikov. Tu optimizem temelji na potrebah po čipih, ki se uporabljajo na področju razvoja in uporabe umetne inteligence. Zgodba umetne inteligence, ki naj bi posegla v skoraj vsak kotiček našega življenja, je šele na začetku, zato je težko oceniti, kakšne so zares razsežnosti. Kot vse kaže, je skritega ogromno potenciala, podjetja ga morajo le pravočasno zaznati in izkoristiti sebi v prid.