Krka povečala prodajo v vseh regijah

V prvem polletju je domači borzni indeks, brez upoštevanja izplačil dividend, pridobil skoraj 18 odstotkov, kar je, celo pri nižji nihajnosti, več kot nemški DAX in ameriški S&P 500. Domači trg kaže obetavne znake z nizko stopnjo brezposelnosti in napovedano rastjo BDP, poleg tega nekatere slovenske delnice nudijo atraktivne cene, visoka izplačila dividend, stabilno poslovanje in nizke ravni dolga.

Delnice, uvrščene v prvo kotacijo Ljubljanske borze, so kljub letošnji rasti še vedno trg, ki sodi med med ugodnejše oziroma cenejše v regiji in širše. Lahko se pohvali tudi z domala najnižjo zadolženostjo v regiji, z zelo visokimi dividendami in z dobrimi obeti za nadaljnjo rast.

Bogata Krkina dividenda

Po letošnjem polletnem donosu so med prvimi Krka, NLB, Luka Koper in Petrol. Delničarji Krke so na nedavni skupščini odločili, da se letos izplača dividenda v višini 6,6 evra, kar je 17,2 odstotka več kot lani in glede na ceno delnice na trgu predstavlja 5,62-odstotni dividendni donos. Izplačilo dividend se bo izvršilo v četrtek, 20. julija, medtem ko je prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende že torek, 18. julij. Pri Krki bodo v prihodnje še naprej odkupovali lastne delnice, kar je tudi zelo pozitivno za delničarje.

Generalni direktor Krke Jože Colarič je na skupščini predstavil ključne poslovne rezultate skupine Krke v letu 2022 in oceno nekaterih podatkov o poslovanju v letošnjem prvem polletju. »Rasli smo v vseh prodajnih regijah in v vseh skupinah izdelkov in storitev. Ocenjena rast prodaje v višini sedem odstotkov je dobra in presega Krkin strateški cilj. Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) se je glede prilagojenega v istem lanskem obdobju kljub inflacijskim pritiskom povečal še bolj od prodaje, in sicer za devet odstotkov. S tem smo dosegli največji polletni EBIT v zgodovini Krke. Ocenjeni polletni čisti dobiček v višini 170,1 milijona evrov presega 50 odstotkov načrtovanega za celotno leto 2023, vendar je manjši kot lani, ko smo imeli velike prihodke iz naslova pozitivnih tečajnih razlik. Razlika med neto finančnim izidom letošnjega in lanskega leta, ki je bila ob polletju zelo velika, se bo do konca leta predvidoma zmanjšala.«

INFOGRAFIKA: Delo

Leto rekordnega poslovanja?

Na podlagi teh ocen lahko sklepamo, da je Krkino poslovanje domala najboljše v njeni zgodovini. To ob ravni prihodkov še dodatno podkrepi primerjava polletne marže EBITDA, ki je v letošnjem prvem polletju znašala 31,4 odstotka, v lanskem pa 22,4 odstotka. Kar se tiče letošnjega negativnega učinka tečajnih razlik, je ruska valuta vzela nazaj nekaj tistega, kar je lani podarila. Pri Krki za letos načrtujejo 300 milijonov čistega dobička in predvidoma 1,755 milijarde evrov prihodkov. Lani so prihodki od prodaje pri Krki znašali 1,717 milijarde evrov, od česar je 387 milijonov evrov prišlo z ruskega trga. Tako vidimo, da medtem ko Rusija Krki predstavlja največji posamični trg, je Krka v zadnjem desetletju krepko razširila svoje poslovanje po vsem svetu.

Delnica Krke, podobno kot pretežni del domače prve kotacije, torej glede na svoje poslovanje ni draga, kakor tudi ni predraga v primerjavi s tujimi konkurenčnimi in primerljivimi podjetji. Ob tem ji nezadolženost oziroma zelo močna bilanca vedno dopušča še možnost višjih izplačil dividend ali pa potencialno širitev s prevzemi, in sicer najverjetneje takrat, ko bi se našlo kaj zanimivega in ugodnega na trgu.

Avtor je lastnik delnic Krke.