Blagovno znamko Adria Airways je kupil arabski vlagatelj

Blagovno znamko Adria Airways je kupil državljan Združenih arabskih emiratov Munif Otman Tarmum, je razvidno iz soglasja sodišča k sklenitvi prodajne pogodbe.



Tarmun je poleg blagovne znamke kupil še več domen, povezanih z Adrio Airways (denimo flyadria.com, adria-airways.si, adria-airways.com …), in sicer za 33.400 evrov neto ter pripadajoče davke in stroške.



Tarmum je po navedbah spletnih Financ v preteklosti zavzemal pomembne vodstvene pozicije v številnih finančnih skladih in korporacijah. Med drugim je bil soustanovitelj sklada Abu Dhabi Equity Partners (ADEP), ki je pred leti vložil 25 milijonov dolarjev v vzrejo 70.000 glav govedi v Braziliji.



Tarmum je tudi predsednik uprave državnega premoženjskega sklada v Združenih arabskih emiratih, pred tem pa je bil na vodilnih funkcijah državnega premoženjskega sklada Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Študij MBA je končal na Univerzi Strathclyde v Združenem kraljestvu.



