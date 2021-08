Lek o širitvi poslovanja na področje cepiv

V nadaljevanju preberite:

Predstavniki Leka so prejšnji mesec na agenciji za zdravila in medicinske pripomočke predstavili predvideno širitev poslovanja na področju sterilnih izdelkov, bioloških zdravil in potencialno tudi cepiv. Kaj o tem sestanku pravijo v Leku ter kaj na slovenski in evropski agenciji za zdravila? Kaj o pripravljenosti za širitev proizvodnih zmogljivosti za proizvodnjo cepiv proti covidu-19 pravijo v lastniku Leka - Novartisu? Slednji ima ima podpisane dogovore za proizvodnjo Pfizer/Biontechovega ter Curevacovega cepiva.