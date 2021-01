Železniški promet kot trajnosten in pameten

Ena najbolj trajnostnih oblik prevoza

Ljubljana - Z januarjem smo nastopili evropsko leto železnic. Namen pobude Evropske komisije je prispevati k uresničevanju ciljev evropskega zelenega dogovora na področju prometa, saj je železniški promet okolju prijazen in energetsko učinkovit.Z vrsto dogodkov po vsej celini se bo železniški promet spodbujal kot trajnosten, pameten in varen način prevoza.Kljub prednostim se, kot so sporočili iz Evropske komisije, po železnicah prevaža le približno sedem odstotkov potnikov in 11 odstotkov blaga. Namen evropskega leta železnic bo tako dati zagon za povečanje teh deležev.Evropska komisarka za prometje med drugim poudarila, da mora biti naša prihodnja mobilnost trajnostna, varna, udobna in cenovno dostopna. »Železnice ponujajo vse to in še veliko več! Z evropskim letom železnic imamo priložnost, da ponovno odkrijemo to vrsto prevoza. Z različnimi ukrepi bomo železnicam pomagali v celoti izkoristiti njihov potencial.«Železniški promet v EU prispeva manj kot 0,5 odstotka emisij toplogrednih plinov, povezanih s prometom, zaradi česar je ena najbolj trajnostnih oblik potniškega in tovornega prometa. Železnice so tudi izjemno varne in prek vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) povezujejo ljudi in podjetja po vsej EU.