Ljubljana z novim največjim hotelom

V Ljubljani te dni vrata odpira petzvezdični Grand Plaza hotel, ki s 354 sobami postaja novi največji hotel v slovenski prestolnici. Investitor 81 metrov visoke 22-nadstropne stolpnice na območju Bavarskega dvora, kjer je na drugi strani ceste prav tako petzvezdični hotel Intercontinental, je Zlatarna Celje.

Investitor je med gradnjo objekta, s katerim so arhitekturno zaključena tako imenovana severna vrata v središče Ljubljane, z mediji komuniciral zelo skopo ali sploh nič.

Gradnja se je na zemljišču ob poslovni stavbi Telekoma Slovenije, ki ga je Zlatarna Celje od avstrijske družbe Erste Group Immorent kupila novembra 2016, začela v začetku leta 2019, vmes pa jo je za nekaj mesecev prekinila gradbena inšpekcija.

Od konca 2019 so dela potekala nemoteno, uradno ime projekta pa je bilo A Tower – Severna vrata Ljubljana. Medtem ko se je sprva govorilo o gradnji poslovne stolpnice, se je pozneje razkrilo, da investitor gradi hotel. Vrednost projekta je bila na začetku ocenjena na okoli 40 milijonov evrov, a pojasnil od investitorja ni bilo mogoče dobiti.

V zadnjih tednih so delavci urejali še notranjost in okolico hotela, v zadnjih dneh pa je postalo jasno, da bo novi hotelski objekt nosil ime Grand Plaza hotel in kongresni center Ljubljana.

Uradnega medijskega sporočila o odprtju hotela ni bilo, je pa investitor odprtje s 1. avgustom najavil na profilu hotela na družbenem omrežju facebook. Aktivna je tudi že spletna stran hotela, čeprav še ni povsem dokončana. Tako rezervacije prek spletne strani še niso možne, lahko pa obiskovalci sobo rezervirajo na primer prek portala Booking.

Sodeč po opisu na spletni strani ima hotel s petimi zvezdicami 354 sob in apartmajev, s čimer je novi največji hotelski objekt v Ljubljani. Ob tem razpolaga še z desetimi kongresnimi dvoranami in prostori za seminarje, v katerih bi lahko gostili do tisoč kongresnih gostov, bar in restavracijo, fitnes in garažno hišo za 120 vozil.