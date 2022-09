Ljubljano bi postavili ob bok prepoznavnim tehnološkim prestolnicam Evrope

Središče je namenjeno združevanju predhodno razpršenih tehnoloških skupnosti, podjetij in posameznikov v dolgoročno korist regije. Tako Ljubljana.tech opišejo pri švedskem podjetju 1337, ki je pobudnik gradnje središča in prvi vlagatelj. Vrednost investicije ni javna, je pa znano, da je sorazmeren delež h gradnji prispeval še BTC City.

»Mladim želimo predstaviti, da tehnološka industrija ni le programersko delo, pisanje zelenih črk na črno ozadje, tako kot matrica, ampak gre za ogromno različnih vlog, povezanih z uporabniki, podatki, kvaliteto dela, organizacijo ekipe, v katero lahko vstopijo,« namere navaja Nejc Palir, soustanovitelj tehnološkega središča in direktor zavoda Ljubljana.tech. Kot dodaja, želijo zapisano predstaviti mladim, ki se šele odločajo za srednjo šolo in univerzo: »Manko, ki ga imamo danes na slovenskem trgu, je več tisoč vlog, ki jih manjka v tehnološki industriji. Tega naše univerze ne morejo dopolniti, zato želimo te skupnosti povezati in poleg formalne izobrazbe voditi neformalno izobrazbo, ki bo dopolnila veščine, ki manjkajo mladim, ki se izobražujejo formalno, in hkrati izpolnila veščine, ki jih imajo že strokovnjaki na tem področju.«

Privabiti podjetja, ki rešujejo večje in kompleksnejše probleme

Konkretne dogodke, ki se bodo zvrstili, je predstavil soustanovitelj tehnološkega središča in strokovni direktor zavoda Žiga Vajdič, ki pričakuje, da se bo zavodu srečevalo več ljudi iz tehnološke skupnosti, v prvi vrsti pa bo to tehnološko središče za tiste, ki so zaposleni v industriji tehnološkega sektorja.

»Želimo jim ponuditi varen prostor, kamor lahko prihajajo, kjer lahko izmenjujejo svoje znanje, kjer se lahko učijo, kjer so lahko predvsem tudi drugim za zgled, inspiracijo. Pomagajo, da skupaj sorazvijamo v prvi vrsti kvaliteto, predvsem pa tudi prepoznavnost, ne samo v lokalnem okolju, ampak tudi da skupaj v prihodnosti zarišemo Ljubljano in jo postavimo ob bok bolj prepoznavnim tehnološkim prestolnicam Evrope, kot so na primer Berlin, Vilna, London. To so mesta, ki bi jim Ljubljana v tem zgledu v prihodnosti morala slediti,« pravi Vajdič, ki kot veliko težavo slovenskega tehnološkega sektorja, v tem smislu izpostavlja, pomanjkanje zanimivih, velikih in globalno prepoznavnih podjetij, ki rešujejo večje in kompleksnejše probleme. To navaja tudi kot glavni vzrok, da se mladi odločajo za odhod v tujino, saj, tako Vajdič, si želijo takšnih okolij.

Novinarska konferenca ob odprtju novodobnega tehnološkega središča Ljubljana.tech FOTO: Žiga Intihar

Poleg zaposlenih je danes v okolju aktivnih ogromno različnih organizatorjev in različnih skupnosti, med drugim izpostavlja strokovni direktor zavoda, ki obenem meni, da je to tudi eden izmed unikumov tehnološkega sektorja.

»Vsi ti organizatorji danes različne dogodke, srečanja, konference organizirajo brez podporne infrastrukture. Pogosto za stroške organizacije plačujejo iz svojega žepa. Mi mislimo, da je čas, da temu naredimo konec. V prvi vrsti želimo dati vsem tem ljudem in skupnostim dom, kjer lahko nadaljujejo izvajanje teh aktivnosti, jih dvignejo na višjo kakovostno raven,« idejo središča še razlaga Vajdič.

Vsi letošnji dogodki v Ljubljana.tech še niso znani, so pa danes potrdili, da bo 10. oktobra potekal prvi namenski dogodek, ki bo odprt za javnost.

Tehnološko središče si deli recepcijo s prostori podjetja v 13|37. FOTO: Žiga Intihar

Partnerstvo z BTC City

Pri zagonu in vzpostavitvi strateško sodeluje družba BTC, kjer pravijo, da s tem nadaljujejo vizijo iz leta 2013, ko so si začrtali, da BTC City postane inovativno mesto. »Zato smo tudi takrat začeli izvajati aktivnosti in ustanovili ABC pospeševalnik, startup ekosistema, začeli smo vlagati v startupe, dejali neko podporno okolje. Me veseli, da smo zdaj, v letu 2022, našli partnerja, s katerim delimo te vrednote, vizijo BTC-ja kot inovativnega mesta, ali pa platformo, kjer se lahko mladi družijo, dobijo nove veščine, znanja, pospešek, pogum, da se odpravijo na svoje poslovne poti in konec koncev tudi zasebne poti. Da bodo uspešni, predvsem v našem okolju, slovenskem, ljubljanskem,« razlaga Miha Mermal, izvršni direktor za področje marketinga in trajnostnega razvoja v družbi BTC.

»To je regija, ki me navdušuje že od leta 2018, odkar sem tukaj,« pa je ob odprtju dejal Michael Holmström, generalni direktor podjetja 13|37, ki je hkrati glavni podpornik tehnološkega središča. Kot pravi Holmström, se takšno središče popolnoma ujema s švedskim svetovalnim podjetjem, ki temelji na deljenju znanja in združevanju skupnosti.

»Pred štirimi leti smo začeli z malo pisarno, ki je presegla naša pričakovanja. Ko je bil čas, da se preselimo v večje prostore, smo se hitro zavedali, da ne potrebujemo zgolj enega novega prostora, temveč dva. Potrebovali smo en prostor zase, ob tem pa smo morali ustvariti še areno, kjer se tehnološka skupnost lahko srečuje, deli znanje in se razvija. Zato smo zelo navdušeni, da smo danes v BTC, v Ljubljana.tech,« je še dejal Holmström.