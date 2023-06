Logatec izbrali za središče proizvodnje v Evropi

Ameriško podjetje Precision Resource bo posle v Evropi vodilo iz Logatca. Ker želijo podvojiti ali potrojiti posle v Evropi, so v Logatcu lani zgradili tovarno, včeraj pa so pripravili dan odprtih vrat. Specialist za fino štancanje velikih serij se želi iz avtomobilske industrije – tu so najmočnejši – razširiti v zdravstvo, letalsko industrijo, energetiko in drugam.

Precision Resource je podjetje s 75-letno tradicijo in velja za vodilno podjetje za fino štancanje v Severni Ameriki. Prisotnost v Evropi je bila njihova dolgoletna želja, zgodbo na stari celini pa so začeli pisati, ko so leta 2017 od Hidrie Rotomatika odkupili del strojev in prevzeli pogodbe s kupci. Sledilo je iskanje lokacije za lastno proizvodnjo, saj na dolgi rok najemanje proizvodne lokacije ni imelo smisla. Lokacijo so našli v Logatcu, zemljišče so v industrijsko obrtni coni Zapolje kupili od skupine Kolektor. Projekt je nekoliko upočasnila epidemija koronavirusa, ni ga pa ustavila. Več gradbenih podjetij so povabili k oddaji ponudb za gradnjo objekta, izbrano pa je bilo Kolektor Gradbeništvo, ki ga sestavljata Kolektor Koling in Kolektor CPG.

Alessandro Luppis med pogovorom s Stojanom Petričem, direktorjem Dela. Tema pogovora: nova naložba v Logatcu.

Kako to, da so se odločili za Logatec? Pogovarjali smo se z Alessandrom Luppisom, direktorjem divizije Slovenija. Luppis je osebno razkazal tovarno delu gostov, pri predstavitvi je dal poseben poudarek predstavitvi priprave orodij za štancanje. Ta orodja so v njihovem poslu ključna. »Lokacijo v Evropi smo iskali približno 20 let. Zanimala nas je Vzhodna Evropa, želeli pa smo biti blizu strank v Evropi. Naši produkti so težki, zato moraš biti blizu stranki in dobaviteljem jekla. Slovenija ima visoko usposobljene kadre, to je za naše podjetje ključno. Izbira Logatca je bila naravna, ker smo v Spodnji Idriji kupili proizvodni program. Potem pa smo rekli, zakaj bi šli drugam. Ljudje dobro govorijo angleško, univerza je blizu, cena dela je sprejemljiva. Tu dela veliko tehnoloških podjetij, mi smo se zgolj premaknili iz Spodnje Idrije bliže k avtocesti. To nam omogoča, da smo bolj zanimivi za delavce iz Ljubljane in Postojne, olajša pa nam tudi drugo logistiko.« Luppis je sicer Italijan, ki živi in dela v Sloveniji. Pravi, da je slovenščina težak jezik, angleško pa govori perfektno.

Eno leto za gradnjo

Alessandro Luppis (levo) je inženirju Sanelu Durakoviću, vodji projekta, čestital za hitro in kakovostno opravljeno delo.

Izvajanje projekta je potekalo hitro, odnosi naročnik-izvajalec pa so bili korektni. »Takšnega naročnika srečaš redko. Vse smo se dogovorili ustno, beseda in stisk roke sta bila dovolj. Naročnik je vedel, kaj hoče, mi pa smo mu parirali. Tu mislim na spremembe projekta, dodatna dela. Ponudili smo celovito storitev od gradbenih del do inštalacij,« je povedal vodja projekta inženir Sanel Duraković, ki ni skrival zadovoljstva, da je na nekdanjem zanemarjenem zemljišču nastal sodoben industrijski objekt. Gradnja je potekala dobro leto, lani poleti pa so dobili potrebna dovoljenja. »Naročnik se je odločal hitro. Bistvo projekta je, da je treba začeti delati, ustvarjati prihodke in služiti denar, zato so bili hitri, kar je dobro,« pravi Duraković, ki je z naročnikom ostal v dobrih odnosih tudi po končanju projekta: »Vsakič, ko se ustavim, me sprejmejo, kot da sem del njihove ekipe. Vzpostavilo se je veliko novih vezi,« pravi Duraković.

Podjetje so ustanovile tri družine

Precision Resource so sicer ustanovile tri družine, podjetje pa je še vedno v zasebni lasti. V več razvojnih ciklih so podjetje razširili, zdaj imajo osem proizvodnih lokacij v Severni Ameriki, Evropi in Aziji. Na leto ustvarijo 224 milijonov evrov prihodkov, z naložbo v Logatcu pa želijo okrepiti odnose, predvsem z nemškimi podjetji, saj so leta 2019 v Nemčiji odprli prodajno pisarno. Da gre za podjetje, ki črpa iz družinske tradicije, kaže drobna, a zanimiva gesta. Potomci ustanoviteljev podjetja so sedeli v prvi vrsti, poleg najpomembnejših gostov.

Dneva odprtih vrat v tovarni so se poleg vodstva skupine Precision Resource udeležili predstavnica ameriškega veleposlaništva in drugi povabljeni gostje. Fotografije Jože Suhadolnik

Kako naprej? Prihodnja leta bodo namenjena nakupu nove proizvodne opreme in zapolnitvi proizvodnih kapacitet. Če se bo pokazala priložnost, bi se lahko kdaj v prihodnosti razširili, zemljišča v svoji lasti imajo dovolj.