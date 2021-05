Logistika je spet v enakopravni tekmi

V nadaljevanju preberite:

Včeraj sta predsednik uprave 2TDK Pavle Hevka in direktor Kolektorja CPG Kristjan Mugerli kot predstavnik vodilnega partnerja konzorcija skupaj s turškima partnerjema Yapi Merkezi in Özaltin najprej podpisala pogodbo za glavna gradbena dela na kraškem odseku Divača - Črni Kal, in v vrednosti 403,6 milijona evrov. Zatem pa so predstavniki izvajalcev, naročnika in ministrstva za infrastrukturo pognali stroje, ki so začeli gradnjo največjega in najzahtevnejšega gradbenega projekta v državi, ki ga noveliran investicijski program ocenjuje na vrednost 997 milijonov evrov. Proga pa naj bi bila dograjena v letu 2026.