Lov na čarovnice?

Rusko-britanski poslovnež Jevgenij Lebedev, sin nekdanjega agenta KGB in ruskega bančnika Aleksandra Lebedeva, s katerim imata v lasti The Evening Standard in The Independent ter tudi pomemben delež v ruskem mediju Nova Gazeta, se v Veliki Britaniji spopada z obtožbami, da je ruski vohun.

Obtožbe o vpletenosti Lebedeva v ruski politični vrh so najmanj nenavadne, saj je znano, da je Nova Gazeta neodvisna in svobodomiselna, zanjo je delala tudi Ana Politkovska, raziskovalna novinarka, ki je tako kot tudi nekateri drugi ruski novinarji omenjenega časopisa svoja razkritja plačala z življenjem.