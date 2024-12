Luka Koper lahko začne največjo investicijo

Luka Koper ima zeleno luč za širitev in podaljšanje kontejnerskega pomola. Koprsko gradbeno podjetje Makro 5 Gradnje je namreč pri Državni revizijski komisiji že prejšnji teden umaknilo zahtevek za revizijo javnega naročila za izvedbo tega najpomembnejšega investicijskega posega v tovornem pristanišču v tem desetletju. Novica je postala uradna danes.

V Luki Koper so namreč 5. novembra odprli ponudbe in ugotovili, da je na razpis prispela samo ena, ki jo je poslal vodilni partner Kolektor Koling Inženiring. Po neuradnih informacijah bodo z njim sodelovali še Gradtech iz Cerknice, Adriaing Koper, Kolektor CPG, CGP Novo mesto in Grafist. Nekaj dni zatem je Makro 5 Gradnje, ki ga vodi Rajko Žigante, vložil zahtevek za revizijo javnega naročila.

Luka Koper lahko v kratkem podpiše pogodbo z izvajalcem, ki je ponudil, da bodo vsa načrtovana dela opravili za 153 milijonov evrov (skupaj z DDV je to 186 milijonov). Luki Koper se mudi s širitvijo prvega pomola, ki bo pridobil 340 metrov obale in še skoraj sedem hektarjev skladiščnih površin, pa tudi poglobil morsko dno.

Zdaj lahko na kontejnerskem pomolu pretovorijo letno do približno 1,2 milijona kontejnerjev (že letos jih bo okoli 1,13 milijona), po povečanju pa bodo na tem pomolu lahko sprejeli do 1,8 milijona kontejnerjev, gre torej za 50-odstotno povečanje zmogljivosti terminala. Izvajalci se bodo s pogodbo obvezali, da bodo dela opravili v treh letih, torej do konca leta 2027.