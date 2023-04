Luški pretovor raste, posli so lani cveteli

V nadaljevanju preberite:

Skupina Luka Koper je lani ustvarila za 313,5 milijona evrov vseh prihodkov ali 37 odstotkov več kot leto prej. Glavnino povečanja so dosegli iz naslova skladiščnin, saj se je blago iz različnih razlogov dalj časa od običajnega zadrževalo v luških skladiščih. Na višje prihodke so vplivali še višje cene, višja produktivnost in nasploh povečan obseg prometa blaga. Tako so na skoraj vseh svojih terminalih dosegali rekorde.