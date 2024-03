Maja Bednaš ne bo več vodila makroekonomskega sveta

Maja Bednaš je po letu dni odstopila s položaja predsednice strateškega sveta za makroekonomska vprašanja pri predsedniku vlade Robertu Golobu. »Svet je od lanskega marca razpravljal o pomembnih temah in pripravil veliko predlogov, dobrih predlogov, ki so zapisani v zapisnikih sej. Po enem letu sem ocenila, da je prišel čas, da mesto prepustim komu drugemu,« nam je povedala ekonomistka, ki sicer vodi Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

Na naše vprašanje, ali so bila vzrok za njen odstop morebitna nesoglasja s predsednikom vlade ali s kolegi v svetu in ali je čutila kakšne politične pritiske, nam je pojasnila: »Ne, ni bilo nesoglasij, ne s predsednikom vlade ne s člani. Gre za osebno odločitev.«

Maja Bednaš je izkušena makroekonomistka in dobra poznavalka razmer v domačem in evropskem gospodarstvu. Na ekonomski fakulteti v Ljubljani diplomirala in magistrirala s področja analize ekonomskih politik v Evropski uniji.

Na Uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je zaposlena od leta 1998, od leta 2005 pa do konca leta je bila namestnica direktorja, z junijem 2018 pa je nastopila mandat direktorice, ki se ji izteče junija letos. Na uradu vodi in koordinira delo, povezano s spremljanjem tekočih gospodarskih gibanj, pripravo pomladanske in jesenske napovedi, analizo ekonomskih politik ter usklajevanjem makroekonomskih in strukturnih politik v okviru EU.