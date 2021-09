Manager leta 2021 je Adrian Ježina, predsednik poslovodstva Telemacha

Telemach je pred enim mescem predstavil novosti paketov VEČ. FOTO: Telemach

Vzpostavitev sistema razvoja kadrov

Ježina še naprej stavi na ekipo

Združenje Manager, ki vsako leto podeljuje nagrado manager leta,pripisuje predvsem izjemno preobrazbo Telemacha. Ta je tako postal manager leta in s tem nasledil lanskega prejemnikaEden od štirih največjih operaterjev pri nas zadnja leta izboljšuje poslovne rezultate; leto 2020 so, denimo, končali z 12 milijoni evrov večjimi prihodki kot leto prej, čisti dobiček je znašal več kot 6,5 milijona evrov. Čisti prihodki od prodaje so se sicer od leta 2017 do lani povečali za 20 odstotkov.Izstopa tudi dodana vrednost na zaposlenega, ki znaša 150.000 evrov, kar je 20 odstotkov več od povprečja panoge, s tem da se je število zaposlenih pri Telemachu v zadnjih štirih letih povečalo s 660 na 800. Srbski operater hkrati veča svoj tržni delež v Sloveniji, navsezadnje je med pandemijo postal največji ponudnik fiksnega interneta pri nas in s prvega mesta izrinil nacionalnega ponudnika.»Je kompetenten vodja in odličen motivator ter velik zagovornik trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Kot človeka ga je definiral šport,« v uvodni predstavitvi zmagovalca še pišejo pri Združenju Manager.Med ključne razloge, da je letošnja nagrada romala v roke Hrvata, pri združenju navajajo krepitev zadovoljstva in motiviranosti zaposlenih. Kot pojasnjujejo, je imel Ježina ob prihodu v Telemach največ izzivov prav zaradi slabe klime v podjetju, silosov in nezaupanja.Telemach je premik na področju kadrov dosegel z vzpostavitvijo sistema razvoja kadrov. V okviru tega pripravljajo razvojni načrt za posameznike, sistem nasledstva, senčenje, rotacije in podobno. Na letni ravni pripravijo še načrt izobraževanj, s katerim zaposlenim zagotovijo tri izobraževalne dni v letu. »Skrb za ljudi izkazujejo še s spodbujanjem zdravja (brezplačni fitnes, vstopnice za sezonske športne aktivnosti, športni dan, vitamini v pisarni ipd.) in z dodatnimi izobraževanji na temo varnosti v prometu,« svojo odločitev še pojasnjujejo pri združenju.Da je prvega človeka Telemacha v Sloveniji zaznamoval šport, pove tudi sam: »Moja kariera se je začela s športom, s katerim sem se ukvarjal 20 let. Od tega sem bil deset let profesionalni vaterpolist in lahko rečem, da me je šport oblikoval kot osebo. Dobil sem delovne navade, vztrajnost, se naučil, kako nadzorovati stres, predvsem pa vedenje, da je uspeh mogoč le z delom na dolgi rok in z ekipnim duhom,« razlaga.Ježina, ki tudi v podjetniških vodah stavi na ekipno delo, je okoli sebe ohranil zaposlene, ki so bili v podjetju že pred njegovim prihodom. Sprememba, ki jo je uvedel, je bila jasna definicija ciljev in podelitev tistih nalog zaposlenim, ki jim najbolj ležijo: »Mislim, da ni dobrih rezultatov brez dobre ekipe. Tako kot ni zadovoljnega uporabnika brez zadovoljnega zaposlenega. Izkoristil bi to priložnost ter se zahvalil skupini in lastnikom, ki so mi dali priložnost voditi tako izjemno podjetje, ter seveda zaposlenim v Telemachu, ki so temelj podjetja – brez njih nam ne bi uspelo. Hvala.«Sekcija menedžerk Združenja Manager bo danes v Portorožu podelila še priznanje Vključi.Vse 2021. Tega prejme Addiko Bank, združenje pa svojo odločitev utemeljuje s tem, da podjetje z več kot 330 zaposlenimi uravnoteženost in raznolikost uveljavlja s pristopom od zgoraj navzdol. Tako imajo na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih 43 odstotkov menedžerk.»Strukturna in sistematična skrb za uravnoteženo vodstveno strukturo, ki izvira od zgoraj navzdol, uravnoteženost na mestih odločanja in okolje, kjer raznolikost in vključevanje ne le spodbujajo, temveč tudi razumejo, so razlogi, da priznanje Vključi.Vse 2021 prejme Addiko Bank,« šo jasni pri združenju.