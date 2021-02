Telemach med pandemijo postal največji ponudnik fiksnega interneta

Spomladanski pretresi

Adrian Ježina je kljub pandemiji zadovoljen s lanskim poslovanjem družbe. FOTO: Jure Eržen/Delo

Presegli 600.000 uporabnikov

Pregled dejavnosti v letu 2020 je danes predstavil operater Telemach. Predsednik poslovodstvaje kljub izzivom pandemije z lanskim letom zadovoljen, v ospredje pa postavlja več kot 600.000 mobilnih uporabnikov in prevzem vodilnega ponudnika fiksnega interneta v Sloveniji.Pri Telemachu so danes obenem potrdili tudi sodelovanje na dražbi za dodelitev radijskih frekvenc 5G, vendar dodatnih komentarjev na to temo niso podali in bodo počakali do zaključka dražbe.Ježina pravi, da so lanski pretresi zaradi pandemije bili bistveno večji med spomladanskim valom, ko se je obremenjenost internetnih povezav nenadoma povečala za 40 odstotkov, hkrati je bil govorni promet na mobilnem omrežju večji za kar 60 odstotkov. Za primerjavo, govorni promet je jeseni porasel za 20 odstotkov, internetne povezave pa so bile 30-odstotno bolj obremenjene kot leto prej.Začetek pandemije spomladi je bilo popolno presenečenje, ki ga ni pričakoval nihče, zato so bili pritiski na omrežja tudi toliko večji, pravijo na Telemachu. Čeprav je bil z vidika smrtnosti in okuženosti drugi val pogubnejši, se to ni poznalo na obremenjenosti omrežij. Podjetja, uporabniki in operaterji so bili bolje pripravljeni, dodajajo.Decembra 2020 je bil sicer podatkovni promet mobilnih omrežij povečan za 30 odstotkov, za deset odstotkov se je povečalo število sporočil SMS in za 40 odstotkov število sporočil MMS.Telemach je lani pridobil 1,2 odstotne točke tržnega deleža na področju mobilne telefonije; ta zdaj predstavlja 23,5 odstotka. V primerjavi z vodilnima slovenskima ponudnikoma mobilne telefonije Telemach niza najhitrejšo rast, leta 2017 so namreč imeli 19,2 odstotka tržnega deleža. Ježina je hkrati poudaril, da so v lanskem letu presegli mejo 600.000 mobilnih uporabnikov.Od leta 2017 Telemach ostaja vodilni ponudnik plačljivih videovsebin in obenem izraža rast tržnega deleža na tem segmentu. V letu 2020 pa je Telemach postal tudi vodilni ponudnik fiksnega interneta ter s prvega mesta izrinil nacionalnega ponudnika.Ježina je predstavil še novo storitev Eon Connect, ki bo uporabnikom omogočala pregled naprav, organizacijo in prilagoditev naprav glede na profile ter upravljanje varnosti povezanih naprav in starševski nadzor.