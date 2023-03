Inflacija ne popušča: kruh v letu dni za petino dražji

Marca je bila letna inflacija pri nas znova dvoštevilčna. Drobnoprodajne cene so na letni ravni porasle za 10,5 odstotka, na mesečni pa so ostale nespremenjene, ugotavljajo na statističnem uradu (Surs). Februarja je sicer medletna inflacija znašala 9,3 odstotka.

K visoki letni inflaciji so največ prispevale višje cene hrane in električne energije (delna odprava ukrepov za omilitev posledic energetske draginje, uvedenih marca lani). Cene blaga so se v povprečju zvišale za 12,4, cene storitev pa za 6,9 odstotka.

Največ, 2,9 odstotne točke, so k letni inflaciji prispevale za 19,1 odstotka višje cene hrane; meso se je podražilo za 18,2, kruh in izdelki iz žit za 20,1 ter mleko, sir in jajca za 24,4 odstotka.

Visoka rast cen električne energije (za 49 odstotkov) je bila med drugim posledica delne odprave ukrepov za omilitev posledic energetske draginje, uvedenih pred letom dni; višje cene električne energije so inflacijo zvišale za 1,2 odstotne točke.

Medletna rast cen v Sloveniji je bila marca najvišja v zadnjih sedmih mesecih in skoraj dvakrat višja kot marca lani, ko je znašala 5,4 odstotka.

Dolg države se je znižal pod 70 odstotkov BDP

Surs je objavil tudi podatek o gibanju državnega dolga. Konsolidirani bruto dolg džave se je lani zvišal za dobre 2,3 milijarde na nekaj čez 41,2 milijarde evrov. Zaradi visoke nominalne rasti bruto domačega proizvoda pa se je lani njegov delež v BDP medletno znižal, in sicer s 74,5 na 69,9 odstotka BDP.