Mednarodni uspeh Ekonomske fakultete

Ljubljana – Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani se je kot edina poslovno-ekonomska šola iz Slovenije znova uvrstila med 90 najboljših poslovnih šol v Evropi po oceni Financial Timesa. Kot so sporočili z omenjene fakultete, se je njen magistrski program International Master in Business and Organisation (IMB) od lani povzpel za deset mest, na 77. mesto.



Financial Times je lestvico objavil v nedeljo, ljubljanska ekonomska fakulteta pa se je nanjo uvrstila že tretjič zapored. Kot so poudarili na fakulteti, to pomeni »ponovno potrditev trdega dela in pripadnosti zaposlenih in študentov ter kakovosti v mednarodnem okolju«. Pomen te uvrstitve potrjuje tudi dejstvo, da je pogoj za uvrstitev na lestvico ena od najuglednejših mednarodnih akreditacij poslovne šole, so dodali. Spomnimo, Ekonomska fakulteta UL je prva ustanova v Sloveniji in regiji, ki je pridobila trojno akreditacijo, pridobila je akreditacije EQUIS, AACSB in AMBA.

Partnerstvo s poslovno šolo iz Švice

Magistrski program fakultete International Master in Business and Organisation (IMB) se je od lani povzpel za deset mest, na 77. mesto lestvice Financial Timesa, ki po navedbah fakultete zajema najboljše magistrske programe Master in Management na svetu.



»Ekonomska fakulteta je ponosna na svoj mednarodni ugled in partnerstva. Njeni študenti imajo v okviru programov dvojnih diplom možnost študija na kar štirih poslovnih šolah, ki so prav tako uvrščene na lestvico Financial Timesa (Kedge, BI, Audencia in ESSCA). S švicarsko poslovno šolo Univerze St. Gallen (tradicionalno med najboljšimi) pa fakulteta že četrto leto zapored organizira skupno doktorsko (v tem šolskem letu prvič kot zimsko) poletno šolo GSERM Ljubljana,« so dosežek še pospremili na ljubljanski ekonomski fakulteti.

