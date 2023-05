Meta ohranja privlačnost za oglaševalce

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Meta ima največje spletno družbeno omrežje, ki združuje okoli 3,7 milijarde aktivnih mesečnih uporabnikov njihovih aplikacij. Uporabniki med seboj sodelujejo na različne načine, izmenjujejo si sporočila, delijo novice in videovsebine. Ekosistem podjetja sestavljajo predvsem aplikacije facebook, instagram, messanger, whatsapp in številne funkcije okoli teh izdelkov. Uporabniki lahko do aplikacij dostopajo bodisi prek mobilnih naprav ali pametnih telefonov.

Dejansko je Metin facebook največje spletno družbeno omrežje s skoraj tremi milijardami aktivnih mesečnih uporabnikov. Za oglaševalce je zanimivo njihovo celotno družbeno omrežje. Vzrok je rast števila uporabnikov, poviševanje njihove aktivnosti ter dostop do dragocenih podatkov o navadah uporabnikov. Pričakovanja, da bodo oglaševalci poviševali zneske za spletno oglaševanje, ter kombinacija prej omenjenih vrednih podatkov bodo pozitivno vplivali na rast prihodkov ter denarni tok podjetja.

Večja vpetost uporabnikov

Meti je z naborom dodatnih funkcij in aplikacij znotraj svojega ekosistema družbenega omrežja uspelo pritegniti uporabnike in povečati njihovo vpetost. Uspešni so pri zbiranju čedalje več podatkov o uporabnikih, ki so »vaba« za oglaševalce. Te potrebujejo za zagon uspešnih spletih oglaševalskih kampanj, ki ciljajo na točno določene skupine.

Ob vedno večji interakciji med prijatelji in družino, prek deljenja vsebin (slike, video …) Meta pridobiva vedno več uporabnih podatkov. Ne glede na to, da je trenutno uporaba potrošniških podatkov pod drobnogledom, bodo splošni uporabniki Mete še vedno zanimivi za oglaševalce. Oglaševalci so pripravljeni plačati vedno več za oglase, kar potrjuje rast povprečnega prihodka na uporabnika Mete. Takšne odločitve so lažje razumljive, ko razumemo pričakovanja oglaševalcev, ki pričakujejo visoko donosnost investicij v oglaševanje znotraj Metinega ekosistema.

INFOGRAFIKA: Delo

Za še boljše unovčevanje svojih različnih aplikacij so se usmerili na področja, kot je zagotavljanje interaktivnih videooglasov in segment e-trgovine. Uporabljajo tudi umetno inteligenco, tehnologijo navidezne in razširjene resničnosti za različne izdelke. Vse to lahko še poveča vključenost uporabnikov, kar posledično poveča privlačnost za oglaševalce.

Prednost mreže

Metine izrazite konkurenčne prednosti izhajajo predvsem iz mrežnega učinka okoli njihove velike baze uporabnikov ter neopredmetenih sredstev, ki jih zajemajo obsežne baze podatkov, ki so jih uporabniki delili na različnih spletnih mestih in aplikacijah.

Njihova glavna konkurenca na področju spletnega oglaševanja je alphabet. Drugih konkurentov, ki bi lahko ogrozili njihov izvor konkurenčnih prednosti na področju neopredmetenih sredstev, mrežnega učinka in stroškov zamenjave, ni. Zelo verjetno jim bo uspelo v prihodnjih desetih letih dobičkonosno unovčiti svoje omrežje in doseči nadpovprečen donos na investirani kapital. Ta zdaj znaša 22 odstotkov in v prihodnje ne bo občutno nižji od 20 odstotkov.

Ob objavi zadnjih četrtletnih rezultatov smo lahko videli povečano angažiranost in interakcijo zaradi večjega deljenja vsebin preko funkcij instagrama, ki uporabnikom omogoča ustvarjanje kratkih videovsebin, in njihovo skupno rabo v zgodbah ali virih. Z uporabo umetne inteligence so se izboljšale zmožnosti iskanja in odkrivanja vsebine, kar je tudi podaljšalo čas, preživet na instagramu za več kot 24 odstotkov. To je dober indikator, da bo Meta povečala tržni delež v segmentu kratkih videov.