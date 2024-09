Milijon potnikov potovalo prek Letališča Jožeta Pučnika

V začetku septembra so se na ljubljanskem letališču razveselili milijontega potnika v letu 2024. Ta mejnik so ob močno okrepljeni mreži letov v poletnem voznem redu – na vrhuncu sezone je 22 letalskih družb letelo na 25 destinacij – dosegli kar en mesec prej kot lani. Tudi v zimskem voznem redu 2024/2025, ki začne veljati konec oktobra, bo mreža letov v primerjavi z lansko zimsko sezono ponudila nekatere okrepitve. Tako do konca leta v Fraportu Slovenija pričakujejo, kot so sporočili, da bodo oskrbeli 1,4 milijona potnikov.

V obdobju od januarja do konca avgusta letos so sicer v Fraportu Slovenija prepeljali več kot 979.500 potnikov, kar predstavlja 18-odstotno rast v primerjavi z istim obdobjem lani. Predvideni potniški promet za leto 2024 je približno 1,4 milijona. Tako bodo dosegli 92-odstotno obnovitev prometa izpred pandemije glede na število potnikov, ob upoštevanju, da so leta 2019 trajno izgubili funkcijo balkanskega vozlišča, saj so se na teh trgih v vmesnem času že vzpostavile neposredne povezave.

Kako kaže za zimsko sezono?

Portal Ex-Yu Aviation je poročal, da bo več letalskih prevoznikov v zimski sezoni skrčilo oziroma prekinilo svoje dejavnosti. Zadnji takšen prevoznik je bil AirBaltic. Še prej so to naredili Aegean, Luxair in British Airways. V Fraportu dodajajo: »Trenutne napovedi za zimski vozni red, ki bo veljal od konca oktobra 2024 do konca marca 2025, obetajo dve okrepitvi glede na lansko zimsko sezono. Prevoznik Lufthansa bo ponudil večjo tedensko frekvenco letov v München, ta se bo povečala s sedem na deset letov, prevoznik Swiss pa pogostejše letenje v Zürich, kjer bo tedensko povečanje frekvence z 11 na 14. Okrepljena povezava v Zürich prinaša tudi priročnejše dnevne jutranje lete, ki bodo koristili potnikom z zagotavljanjem bolj prilagodljivih in učinkovitih potovalnih povezav.

Avgusta je sicer bil objavljen razpis za nove letalske povezave.