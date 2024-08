Objavljen nov razpis za večjo letalsko povezljivost

Ministrstvo za infrastrukturo je včeraj objavilo peti javni razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije, za kar je do leta 2025 skupno na voljo 16,8 milijona evrov subvencij. Izplen prvih štirih razpisov so povezave z Luksemburgom, Rigo, Madridom in Koebenhavnom.

Na razpisu imajo interesenti za vložitev vloge 30 dni časa, njihovo odpiranje bo 15 dni zatem, je razvidno iz razpisa, objavljenega v slovenskem in evropskem uradnem listu. Ministrstvo jih lahko zaprosi še za dopolnitev vloge. Vlagatelji bodo o izidu izbirnega postopka obveščeni najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog.

Po programu za večjo letalsko povezljivost Slovenije v obdobju 2023-2025 je na prvem prednostnem seznamu skupno 10 prog, in sicer štiri za lete na končno destinacijo - Bruselj, Skopje, Praga in Berlin -, ter šest za lete na letališča, od koder bodo lahko potniki leteli naprej, to so Dunaj, Koebenhavn, Atene, Madrid, Amsterdam in Helsinki.

Na drugem seznamu so povezave z Rimom, Stockholmom, Oslom, Barcelono, Lizbono, Prištino in Parizom. Na tretjem seznamu pa so vse destinacije na ozemlju skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA), kamor sodijo države EU, Norveška in Islandija ter Albanija, BiH, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija in Kosovo.

Program predvideva subvencioniranje 50 odstotkov letaliških pristojbin na treh mednarodnih letališčih Brnik, Maribor in Portorož za prevoznike, ki bodo vzpostavili lete na razpisanih povezavah. Upravičeni prevozniki bodo subvencije prejeli na podlagi trimesečnih poročilih o opravljenih letih in o številu prepeljanih potnikov.

Doslej štiri povezave

Po treh razpisih je ministrstvo za infrastrukturo sredstva dodelilo za nove povezave v Luksemburg, Rigo, Madrid in Koebenhavn.

Luksemburški Luxair je v Luksemburg začel leteti septembra lani. Latvijski airBaltic v Rigo leti od uvedbe poletnega voznega reda od marca letos, španska Iberia v Madrid leti od konca julija, skandinavski Norwegian pa je povezavo s Koebenhavnom vzpostavil konec aprila. Januarja je ministrstvo objavilo četrti razpis. Nanj se je po poročanju portala Forbes Slovenija prijavila ciprska letalska družba Cyprus Airways, ki pa jo je ministrstvo pozvalo k dopolnitvi vloge.