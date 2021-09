Na kapitalskih trgih se napihuje velik balon

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji se v zadnjih letih bančni trg konsolidira in se bo tudi v prihodnje. Viceguverner Banke Slovenije Primož Dolenc pravi, da konsolidacija v bančništvu do določene stopnje pozitivno vpliva na učinkovitost in je zaželena: »Ugotavljamo pa, da povezava med konsolidacijo ter učinkovitostjo in finančno stabilnostjo ni linearna. V določenem trenutku začne padati. Zato je treba najti optimalno konsolidacijo.« Kaj o konsolidaciji v bančništvu in širši ekonomski sliki pravijo, poleg Dolenca, še Frace Arhar, John Denhof in Mario Henjak .