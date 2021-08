Nad ambicioznim tretjim dejanjem Netflixa se dviga zastor

V nadaljevanju preberite:

Ko so lani grozili ukrepi za ustavitev širjenja virusa, so si ljudje v naglici delali zalogo nujnih potrebščin za življenje doma: hrano, zdravila in naročnino za Netflix. V prvi polovici leta 2020 je ta gigant za pretakanje vsebin zabeležil 25 milijonov novih naročnikov na svetu, kar je dvakrat toliko kot v istem obdobju leto pred tem. Gledalci so se odločili pandemijo preživeti na kavču, na Netflixovo lestvico desetih najbolj gledanih vsebin pa se je uvrstil film o katastrofi Izbruh iz leta 1995.