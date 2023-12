Nafta se je v treh mesecih pocenila za 30 odstotkov

Večji portfeljski vlagatelji in trgovci z nafto so bili redkokdaj tako medvedje razpoloženi glede obetov za surovo nafto. Večina jih namreč meni, da Savdska Arabija in njeni partnerji v kartelu Opec+ ne morejo ali pa tudi nočejo narediti več za zmanjšanje proizvodnje.

Večji portfeljski vlagatelji in trgovci z nafto so bili redkokdaj tako medvedje razpoloženi glede obetov za surovo nafto. Večina jih namreč meni, da Savdska Arabija in njeni partnerji v kartelu Opec+ ne morejo ali pa tudi nočejo narediti več za zmanjšanje proizvodnje.

Cena za sod nafte brent je upadla na 70 dolarjev, medtem ko sod ameriške nafte WTI drvi proti 65 dolarjem, kjer je bil nazadnje pred začetkom letošnjega poletja. Nafta je od lokalnega vrha, doseženega ob koncu septembra, cenejša za skoraj 30 odstotkov. Ameriške terminske pogodbe za nafto pa formirajo že osmi tedenski rdeči svečnik zapored, kar pomeni najdaljši niz izgub v zadnjih petih letih.

INFOGRAFIKA: Delo

Več nafte pridobijo povsod

Pocenitve v zadnjih treh mesecih so povezane s povečano proizvodnjo po vsem svetu, medtem ko kartel Opec+ sicer omejuje črpanje, vendar te količine ne zadostujejo, da bi uravnotežili trg. Opec+, ki vključuje tudi Rusijo in druge zaveznice Opeca, se je namreč strinjal z zmanjšanjem proizvodnje nafte za 2,2 milijona sodov na dan do konca prvega četrtletja 2024, vendar analitiki menijo, da vse članice tega ne bodo upoštevale.

Trenutno še ni povsem jasno, koliko bo vsaka od manjših članic znižala proizvodnjo, trgi pa so pričakovali tudi globlje reze. Dodaten problem so tudi proizvajalke, ki niso v Opecovi kvoti, kot na primer Libija, ki črpa približno 1,1 milijona sodov na dan, ter Iran, ki želi povečati trenutno črpanje s 3,2 na 3,6 milijona sodov na dan.

Od januarja 2024 bo tudi Brazilija postala članica družine Opec+. Največja proizvajalka nafte v Južni Ameriki, katere proizvodnja je v zadnjih mesecih poskočila na najvišje količine vseh časov, se sicer ne bo pridružila tekočemu krogu zmanjševanja proizvodnje naftne skupine. Dodatno so analitiki zaskrbljeni zaradi predvidenega zmanjšanja povpraševanja po surovi nafti, zlasti na Kitajskem, kjer so stalni znaki ohlajanja gospodarstva.

INFOGRAFIKA: Delo

Finančni vlagatelji prodajajo

Skladi tveganega kapitala in drugi večji upravljavci denarja so v zadnjem tednu prodali ekvivalent 58 milijonov sodov v šestih najpomembnejših terminskih in opcijskih pogodbah za nafto. Skupno so bili neto prodajalci v devetih od zadnjih 11 tednov, kar je zmanjšalo njihov položaj za skupno 385 milijonov sodov od 19. septembra. Trenutno dolga pozicija večjih upravljavcev denarja znaša 295 milijonov sodov, medtem ko je pozicija še v sredini septembra znašala 680 milijonov.

Trenutno ni nobene skrbi, da je naftni kompleks v stanju ranljivosti in je z vidika trgovcev precej dobro uravnotežen, zato so prilagodili svoje pozicije in znižali svoje ciljne cene. Glede na trenutne cene terminskih pogodb bo cena nafte WTI v prvem kvartalu novega leta zelo verjetno ostala pod 75 dolarji. Dodatno bi lahko bil pritisk na cene višji, če se bo ohladilo gospodarstvo. Na daljše časovno obdobje pa smo priča rasti povpraševanja po nafti skoraj vsako leto in s tega vidika analitiki pričakujejo cene, bližje stotim dolarjem za sod.