Rast delnic in atraktivne ljudske obveznice

Ko pogled obrnemo na domači trg, vidimo, da so slovenske borzne družbe v letu 2024 poslovale nad pričakovanji in dobro izkoristile razmere. Novomeška Krka je v prejšnjem tednu potrdila uspeh na ravni skupine za leto 2024, kjer je povečala prodajo za šest odstotkov (na 1,91 milijarde evrov) in dosegla 14-odstotno rast čistega dobička, ki je znašal 356,2 milijona evrov. Na ključnih trgih, kot so Ruska federacija, Poljska in Ukrajina, je predstavila več novih izdelkov, med drugim prvo registrirano kombinacijo naproksena in paracetamola (Nalgesin Duo) v Rusiji, kjer podobnega zdravila ni bilo na voljo. Na Kitajskem je pridobila dovoljenja za več kombiniranih zdravil, denimo amlodipin/valsartan za zdravljenje hipertenzije ter amlodipin/atorvastatin za hkratno zniževanje krvnega tlaka in holesterola. V Sloveniji je zaključila gradnjo Paviljona 3 v Novem mestu, posodobila sistem za izrabo odpadne toplotne energije v čistilni napravi in povečala zmogljivosti za pripravo farmacevtske vode. Konec leta je skupina zaposlovala več kot 12.800 ljudi, pri čemer ima skoraj polovica vsaj univerzitetno izobrazbo.

Lojze Kozole, Ilirika. FOTO: Jože Suhadolnik

Domači borzni trg je letos že pridobil 19 odstotkov, pri čemer slovenska podjetja še vedno niso precenjena. Glede na rast tečajev in dobro poslovanje pričakujemo tudi višje dividende, kar dodatno povečuje privlačnost domačih delnic. Hkrati velja omeniti, da bi vlagatelji, ki so ob izdaji kupili ljudsko obveznico in jo danes prodali, dosegli približno petodstotni donos in to na državni obveznici. Država je z 2,75-odstotno mero tudi tokrat ponudila odlične pogoje za državljane, saj je donos na trgu za to ročnost državnega dolga nižji. Na drugi strani to pomeni, da se je oportunitetni strošek investiranja v domače delnice povečal, vlagatelji zdaj potrebujejo nekoliko večji pričakovani donos, da bi se odločili za tveganje na borzi. To ob dobrem poslovanju in višjih tečajih ustvarja dodaten pritisk za rast dividend v letošnjem letu.

Poleg ugodnega trenda na domačem delniškem trgu se krepi tudi zanimanje za ljudske obveznice, ki ostajajo varna in donosna alternativa bančnim depozitom. Glede na razmerje med donosom in tveganjem nove ljudske obveznice predstavljajo pomemben produkt državnega obvezniškega naložbenega razreda, kar je še posebej relevantno v obdobju povečane volatilnosti na delniških trgih. Državljani lahko vpišejo že drugo zaporedno izdajo teh obveznic do tega petka, 21. marca 2025, ki kljub padcu obrestnih mer v območju z evrom ponujajo stabilen donos.

Primerjava borznih indeksov. INFOGRAFIKA: Delo

V obdobju, ko Evropska centralna banka nadaljuje zniževanje obrestnih mer, postajajo bančni depoziti vse manj privlačni, medtem ko ljudske obveznice ohranjajo konkurenčno donosnost in možnost trgovanja na borzi, kar jim daje dodatno fleksibilnost. V nasprotju z drugimi oblikami vlaganja je ljudska obveznica državno jamčena za celotno emisijo, kjer državljan lahko na začetku vpiše do 250.000 evrov, na sekundarnem trgu pa lahko kupuje še mnogo več, kar pomeni minimalno tveganje, v bankah so depoziti jamčeni do 100.000 evrov. Njihov fiksni donos je višji od bančnih depozitov, hkrati pa bodo kotirale na borzi, kar omogoča prodajo po pošteni ceni in morebitni dobiček ob nadaljnjem padcu obrestnih mer.

Ob naraščajoči finančni pismenosti državljanov in pozitivnih makroekonomskih gibanjih domači kapitalski trg postaja še bolj zanimiv. Pričakovani individualni naložbeni računi (INR), ki bodo omogočili davčno ugodnejše investiranje, bi lahko dolgoročno okrepili zanimanje za slovenske delnice in pripomogli k večji likvidnosti trga. Hkrati bi morebitne nove kotacije na Ljubljanski borzi lahko pritegnile širši krog vlagateljev, ki bi z večjimi vložki še dodatno okrepili trg kapitala.