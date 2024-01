Največ hrvaških nepremičnin med tujci kupijo Slovenci

V nadaljevanju preberite:

Slovenci so bili lani najpogostejši kupci hrvaških nepremičnin med tujci; kupili so jih 3392 ali sto več kot leto prej in so tako po pogostosti nakupa prehiteli nemške kupce. »Slovenci so včasih kupovali nepremičnine v Istri, zdaj pa v Istri, tako na obali kot v zaledju, in v Dalmaciji,« pravi Zoran Đukić, direktor družbe Stoja Trade.