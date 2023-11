Največje spremembe prinaša internet stvari

V nadaljevanju preberite:

Naslednja generacija tehnologij v logistiki bo omogočila, da bodo globalne dobavne verige bolj usmerjene v potrebe strank in bolj trajnostne. Avtomatizacija v panogi močno izboljšuje produktivnost in učinkovitost v delovnih procesih, večja transparentnost in boljša sledljivost dobavnih verig pa omogočata prilagodljivost in dinamiko v odnosih med deležniki. Katere so nove tehnologije in inovacije, ki bodo zaznamovale logistično industrijo v prihodnjem letu in kasneje?