Naložbe v davkoplačevalce prinesejo več kot novi davki

Skoraj vse države EU se srečujejo s kroničnim pomanjkanjem davčnih prilivov in Slovenija pri tem ni izjema. Toda večina evropskih držav jih poskuša povečati s spodbujanjem gospodarske aktivnosti, Slovenija pa praviloma išče »luknje«, skozi katere ji ti uhajajo. To se zdaj vse bolj maščuje. Zakaj Slovenija pobere manj davkov od dobičkov podjetij in kapitalskih dobičkov posameznikov? Kaj je prineslo neprestano spreminjanje davčnih stopenj in kakšen je vpliv strahu pred novimi davki?