Naložbe za okrevanje

Leto, ki smo ga začeli z rekordnimi številkami epidemije novega koronavirusa, bo prvo leto okrevanja po epidemiji. Ta bo sicer še strašila povsod po svetu, a se bomo prebivalci postopno vračali v normalno življenje. Izhod iz epidemije prinaša vrsto priložnosti in tudi izzivov, s katerimi se bosta morali Slovenija in vsa Evropa spoprijeti. Gospodarski kazalci se bodo obrnili navzgor.

Toda kako bomo letošnje leto občutili prebivalci?

Kako bomo torej letošnje leto občutili doma in kaj bo prineslo v svetu?