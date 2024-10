Septembra 2024 je bila letna inflacija v evrskem območju popravljena na 1,7 odstotka, kar je manj od avgustovskih 2,2 odstotka in pod ciljno vrednostjo ECB, ki znaša dva odstotka. Inflacija v storitvenem sektorju se je upočasnila na 3,9 odstotka, medtem ko so se stroški energije še hitreje znižali (za 6,1 odstotka). Letna osnovna inflacija, ki izključuje cene energije, hrane in tobaka, se je znižala na 2,7 odstotka.

V tem kontekstu je ECB prejšnji teden že tretjič v tem letu znižala vse tri ključne obrestne mere, depozitna obrestna mera je zdaj 3,25 odstotka. Znižanje je del strategije za uspešno uravnavanje ekonomskih ciklov, kjer se zasleduje zmanjševanje inflacije ob dobrem trgu dela. ECB sicer pričakuje rahlo rast inflacije v prihodnjih mesecih.

Znaki šibkosti gospodarstva

Znižanje obrestnih mer že vpliva na trg posojil, kjer se učinek najhitreje občuti pri novih posojilih, medtem ko bo pri že obstoječih z gibljivo obrestno mero učinek zaznan kasneje. Kljub pozitivnemu napredku na inflacijskem področju evrsko gospodarstvo kaže znake šibkosti, ki so tudi posledica nekaj časa na hitro in krepko povišanih obrestnih mer. Seveda šibkosti ne veljajo za vse sektorje gospodarstva, saj se tudi vidi, da marsikje primanjkuje delovne sile, ob dobrih in stabilnih napovedih poslovanja.

Medtem se je v ZDA sezona četrtletnih poročil o poslovanju podjetij, vključenih v borzni indeks S&P 500, začela spodbudno. Podjetja so v povprečju poročala o rasti prihodkov za 4,4 odstotka in dobičkov za 6,24 odstotka.

INFOGRAFIKA: Delo

Največji zmagovalci so tehnološki sektor, ki je imel rast prihodkov 8,82 odstotka in dobičkov kar 54,7 odstotka, ter komunikacijski sektor z 8,51-odstotno rastjo prihodkov in 8,08-odstotno rastjo dobičkov.

Po drugi strani pa se sektor materialov sooča z upadom prihodkov (–3,41 odstotka) in dobičkov (–24,39 odstotka), prav tako pa tudi energetski sektor z negativno rastjo tako prihodkov (–5,32 odstotka) kot dobičkov (–0,39 odstotka).

Boljše so razmere v ZDA

Nižanje obrestnih mer in dober začetek sezone poročil v tujini nakazujeta tudi ugodne razmere za domače borzne velikane, ki bodo kmalu poročali o rezultatih za tretji kvartal. Stabilno poslovanje in umiritev cen energentov bosta ključna dejavnika, ki lahko prispevata k pozitivnim napovedim. Inflacija za zdaj upada, centralne banke pa si prizadevajo stabilizirati gospodarstvo z znižanjem obrestnih mer.

Ameriška podjetja uspešno krmarijo skozi trenutne razmere z močno rastjo v ključnih sektorjih, kar bo v prihodnje pomemben dejavnik za delniške trge, saj bosta nižanje obresti in stabilno poslovanje ključno gonilo rasti trgov v tujini in tudi doma.