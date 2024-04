Nama v roke nemškega sklada

Nemška posebna družba za upravljanje Katera P11, ki je pod okriljem nepremičninskega sklada KGAL, je od Zavarovalnice Triglav in Generalija odkupila delež v Nami in postala lastnica več kot 87 odstotkov družbe. Nemška družba je podala namero za prevzem preostalih delnic družbe.

Podrobnosti transakcije še niso znane. V skladu s slovenskimi predpisi bo nemška družba podala prevzemno ponudbo, v kateri bodo razkrite tudi podrobnosti prodaje deleža.

Delnice Name sicer kotirajo na Ljubljanski borzi, a je z njimi zaradi koncentracije lastništva zelo malo poslov. Mali delničarji imajo le še 1,45 odstotka družbe. Edini preostali večji lastnik je vzajemni sklad Triglav steber 1 z okoli 11-odstotnim deležem. Zadnji posel na borzi je bil sklenjen na začetku marca. Tržna kapitalizacija, se pravi borzna vrednost družbe po zadnjem tečaju, znaša 14,3 milijona evrov.

Pol milijona evrov dobička

Nama, ki jo vodi nekdanja finančna ministrica Mateja Erman, je lani ustvarila 2,2 milijona evrov prihodkov od najemnin in 9,5 milijona evrov prihodkov od prodaje blaga in storitev. To je zadoščalo za 475.000 evrov čistega dobička, je razvidno iz objavljenega letnega poročila skupine. Kapital skupine je konec lanskega leta znašal 11,6 milijona evrov, a je treba opozoriti, da so nepremičnine v izkazih skupine ovrednotene po amortizirani nabavni vrednosti.

Nama se pretežno ukvarja z upravljanjem nepremičnin. Med drugim je družba lastnica veleblagovnice v središču Ljubljane. Poleg tega je lastnica še družb Nama IN, ki se ukvarja s trgovino tekstilnih in kozmetičnih izdelkov. Nama IN ima še prodajalno sladoleda Grefino. V skupini je bilo konec lanskega leta 70 zaposlenih.

Nemški nepremičninski sklad KGAL ima okoli 16 milijard evrov premoženja, je razvidno iz njihove spletne strani. V Sloveniji je že lastnik polovice družbe Trigal (lastnik druge polovice je Zavarovalnica Triglav), ki jo vodi Simona Kozjek. Ta je bila od sredine lanskega leta predsednica uprave Name. Tudi osnovna dejavnost Trigala je upravljanje nepremičnin. Med drugim je družba lastnica turističnega kompleksa Salinera v Strunjanu.