Konzerve same po sebi niso slabe. Zakaj bi bile?

V nadaljevanju preberite:

Z Natašo Česnovar Gregorc, direktorico raziskav in razvoja v strateško-poslovni enoti delikatesnih namazov v Drogi Kolinski, članici Atlantic Grupe, smo se pogovarjali o mitih, ki so se prilepili na pašteto Argeta, tehnoloških postopkih in uporabljenih surovinah.