Črne testenine, burek malo drugače in kruh brez kvasa

Inštitut za nutricionistiko je v tem tednu podelil nagrade za najbolj inovativna živila leta 2024. Prejelo jih je 13 podjetij za 11 izdelkov, med njimi so kruh in mlečni izdelki, namazi in testenine. Ob 10. obletnici projekta so podelili še nagrade živilom, ki so v tem obdobju v svoji kategoriji posebej izstopala. Njegov direktor Igor Pravst je povedal, da so v tem času nagradili približno sto inovativnih živil in večina je še vedno prisotna na trgu. »Prav to je za nas ključen dolgoročen pokazatelj o uspešnosti projekta,« je dejal.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Inštitut za nutricionistiko je v tem tednu podelil nagrade za najbolj inovativna živila leta 2024. Prejelo jih je 13 podjetij za 11 izdelkov, med njimi so kruh in mlečni izdelki, namazi in testenine. Ob 10. obletnici projekta so podelili še nagrade živilom, ki so v tem obdobju v svoji kategoriji posebej izstopala.

Nagrade za najbolj inovativna živila so prejeli linija pijač Dana Mineral brez sladkorja in sladil, Sparov jesenski kruh, Kmečka pekarna podjetnice Janje Metličar za linijo testenin iz črne soje Poljka, linija jogurtov v lončku Ego iz Ljubljanskih mlekarn, kefir Krepki suhec z dodanimi beljakovinami Mlekarne Krepko, burek s čičerikino kremo iz Pekarne Pečjak in Grashke, enolončnica s čičeriko Ete Kamnik, namaz lečin tatar znamke Argeta družbe Atlantic Droga Kolinska in prosena kaša z jabolki iz Mercatorja IP.

Namen nagrajevanja živil je tudi ozaveščanje potrošnikov o zdravih živilih. Živilska podjetja pri razvoju upoštevajo tudi spoznanja zdravstvene stroke. Doslej so nagradili več kot sto živil, večina jih je še prisotnih na trgu.

Posebno nagrado za inovativnost pri izboljševanju sestave živil sta prejela Don Don in Lidl za proteinski kruh brez kvasa, posebno nagrado s področja trajnosti pa Bevo za rastlinska »rebrca« Juicy Marbles.

Desetletje nagrajevanja

Inštitut je nagrade za inovativnost podelil deseto leto zapored. Njegov direktor Igor Pravst je povedal, da so v tem času nagradili približno sto inovativnih živil in večina je še vedno prisotna na trgu. »Prav to je za nas ključen dolgoročen pokazatelj o uspešnosti projekta,« je dejal.

Pomembno se mu zdi, da imamo ozaveščene potrošnike. »Po eni strani moramo potrošnike naučiti, da bodo iskali živila z ugodno hranilno sestavo, po drugi strani pa moramo poskrbeti, da bodo takšna živila na voljo najširši javnosti po dostopnih cenah.« Prav slednje postaja vse večji izziv, zato se mu zdi pomembno, da izboljševanje sestave živil ne zajema le nišnih, pogosto dražjih proizvodov, temveč tudi ugodnejša živila z večjimi tržnimi deleži.

Namen nagrajevanja živil je tudi ozaveščanje potrošnikov o zdravih živilih. Živilska podjetja pri razvoju upoštevajo tudi spoznanja zdravstvene stroke. Doslej so nagradili več kot sto živil, večina jih je še prisotnih na trgu.

Projekt že od začetka leta 2015 sofinancira ministrstvo za zdravje. Generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu Vesna Marinko ga je označila za primer odličnega sodelovanja in vključevanja priporočil zdravstvene in prehranske stroke v razvoj kakovostnih, zdravju koristnih živil, ki so del varovalne prehrane. »To nas ščiti pred sodobnimi civilizacijskimi boleznimi,« je dejala.

Simbol Dobra izbira

Veseli jo, da ima slovenska živilska industrija poleg ekonomskega vidika tudi posluh za razvoj zdravju podpornih izdelkov. Omenila je raziskave, po katerih se količina soli v prehrani Slovencev zmanjšuje, ter dodala, da v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravljajo uredbo o dodatnem označevanju živil s simbolom Dobra izbira.

Slovenska živilskopredelovalna podjetja izvažajo skoraj 35 odstotkov proizvodnje, rast izvoza pa je pogojena tudi z razvojem novih, inovativnih živil. »Slovenija zaradi svojih naravnih danosti nikoli ne bo velika izvoznica poceni hrane, lahko pa postane pomemben akter tudi na mednarodnih trgih, ko govorimo o živilih z visoko dodano vrednostjo, ki so kakovostna in inovativna, se pravi drugačna,« je povedala Eva Knez, državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo.

Nagrade za inovacije desetletja je prejelo deset podjetij za živila, ki so bila v obdobju od leta 2015 nagrajena kot inovativna živila leta in po oceni strokovne skupine ter potrošnikov najbolj izstopajo v svoji skupini. To so Mlekarna Celeia, Ljubljanske mlekarne, podjetje BMM, Rangus, Žito, Don Don Pekarne Grosuplje, Mercator IP, Eta Kamnik in Delamaris. Posebno jubilejno nagrado je prejela pekarna Spar za inovativnost pri izboljševanju sestave kruhov. P. D.