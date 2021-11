»Ne moremo se kar odklopiti od fosilnih goriv«

V nadaljevanju preberite:

Sultan Ahmed al Džaber, minister za industrijo in napredno tehnologijo Združenih arabskih emiratov, ki je obenem tudi generalni in izvršni direktor skupine Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ter posebni odposlanec Združenih arabskih emiratov za podnebne spremembe, je na nedavnem srečanju predstavnikov naftne industrije, tik po zaključku COP26, sporočil, da se ne more kar tako odklopiti od naftne in plinske industrije.