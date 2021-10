Ne nasedajte spletnim goljufom

V nadaljevanju preberite:

Digitaliziranje dostopa do bančnih storitev prinaša kar nekaj prednosti. Med glavnimi za bančne stranke je vsekakor dostopnost – storitve lahko opravljajo od kjerkoli in kadarkoli. Prednosti uporabe digitalnega bančništva za banke pa pomeni razbremenitev dela poslovalnic.



Udobje in priročnost pa imata tudi svojo ceno. Pri stikih in delu v digitalnem okolju pogosto premalo razmišljamo o morebitnih tveganjih, da svoje poslovanje in denar izpostavimo potencialnim zlorabam. Banke smo vprašali, ali se njihove stranke dovolj zavedajo varnostnih tveganj pri uporabi digitalnih poti. In seveda, kaj same naredijo za večjo varnost.