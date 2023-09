Ne zamudite! Časa imate do nedelje!

Danes je odprl svoja vrata največji sejem na Celjskem sejmu, sejem MOS, ki bo trajal vse do nedelje, do 17. septembra. Gre za največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širše, z že 55-letno tradicijo. Ker bo na MOS-u letos še posebej jubilejno razpoloženje, se obeta kar nekaj novosti, ki si jih morate ogledati in jih doživeti!

Enkratno! Toliko nagradnih iger in popustov

Razstavljavci so pripravili veliko nagradnih iger, sejemskih popustov in prikazov svojih izdelkov, tako da bo res pestro in zabavno. Izvedeli in dobili boste veliko informacij o vsem, kar ponujajo, veliko bo predavanj, spremljajočih prireditev, izvedeli boste novosti, ki se pripravljajo na ministrstvih – od razpisov za evropska sredstva, do tega, kako in kje vložiti digitalne obrazce za vse mogoče vloge. Dijaki in učenci bodo spoznali številne poklice, izvedeli bodo, kje zaposlujejo, na katere šole se lahko vpišejo in kje dobijo štipendije.

Če pa gradite, prenavljate, kupujete opremo ali sončno elektrarno, potem je MOS pravi odgovor za vas! Gre za sejemski dogodek leta, ki ga ne smete izpustiti! Pokriva namreč tako različna področja, da vsak najde zase kaj, kar potrebuje. Preverite ponudbo letošnjega MOS-a.

5 x MOS

Na sejmu MOS se vsako leto predstavljajo različne tematike. Tako boste spoznali:

MOS DOM

MOS TEHNIKA ENERGETIKA

MOS TURIZEM

MOS B2B

MOS PLUS

Pestra in vsestranska vsebina 55. MOS-a

Vsako leto veliko zanimanja požanjejo ulica obrti in rokodelske delavnice, kjer se lahko učenci, dijaki pozanimajo o svojem želenem poklicu. Lahko se pozanimajo o kadrovskih štipendijah ali celo o zaposlitvi!

V eni izmed večjih sejemskih dvoran bo velika ponudba turističnih destinacij po vsej Sloveniji, predstavljale se bodo butične lokacije, kmetije, ponudniki domače hrane. Tako ne bodo manjkale tudi številne degustacije in spoznavanje slovenskih kulinaričnih posebnosti po pokrajinah.

V celoti pa bo vsebina sejma usmerjena v zeleni prehod s sončnimi elektrarnami, v e-mobilnost, digitalizacijo v javnih institucijah.

Na sejmu boste našli vse za dom, gradnjo, mojstri bodo lahko raziskali ponudbo orodij, veliko bo tudi tradicionalne sejemske ponudbe. Letos, ob jubilejnem 55. MOS-u, bo tudi veliko animacij in delavnic za otroke, prav tako tudi za mlade in odrasle.

Lahko pa boste tudi sodelovali v veliki nagradni igri Celjskega sejma, kjer bo 1. nagrada luksuzni vikend paket v Rimskih termah, 2. nagrada pa kolo Puch. Več nagrad pa odkrijete ob obisku sejma!

Pestra vsebina MOS-a po dvoranah

A – izdelki široke potrošnje in izdelki za osebno rabo

C, C1 – turistične destinacije in kulinarika

D – stavbno pohištvo, garažna in industrijska vrata, notranja in zunanja

senčila, tende, ograjni sistemi, gradnje hiš, zunanja ureditev, talne obloge,

notranja oprema

E – pohištvo in notranja oprema, kuhinjsko pohištvo, postelje, štedilniki, razsvetljava, čistilni sistemi

K – oprema in orodja za podjetja in domače mojstre, profesionalne energetske

rešitve, kamping in karavaning

L – energetika, fotovoltaika, sanitarne in strojne instalacije, čistilne naprave

in komunalna oprema, logistične in infrastrukturne storitve

L1 – ministrstva, digitalizacija, OZS, območne obrtno-podjetniške zbornice, strokovne sekcije zbornice, informacijsko komunikacijske tehnologije in poslovne storitve, MOS-ovi podjetni talenti

zunanji prostori – MOS DOM, MOS Tehnika Energetika, MOS plus

Digitalizacija in ministrstva

Letošnji MOS bodo obiskala številna ministrstva, ki bodo obiskovalcem predstavila digitalne storitve javnih ustanov in popolno digitalno preobrazbo, ki bo korenito olajšala naša vsakdanja opravila ob obisku teh ustanov.

Zakaj na MOS Več kot 600 razstavljavcev, 1000 blagovnih znamk, lani 65.000 obiskovalcev. Potrebujete še kakšen razlog? Naredite si popoln dan na Celjskem sejmu, pridite na 55. MOS. Cenejše vstopnice si zagotovite kar po spletu na shop.ce-sejem.si. Sejem je odprt vsak dan med 9. in 18. uro, v nedeljo do 17. ure. Obiščite Celjski sejem, 55. MOS, med 13. in 17. septembrom 2023!

