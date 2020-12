Negotovo dobo covid-19 zaznamuje rast cen surovin

V članku preberite

V drugi polovici leta spremljamo močno rast surovinskih trgov tako rekoč povsod: od industrijskih surovin, nafte do žlahtnih kovin. Na strani ponudbe so res nastajale motnje v pridobivanju surovin zaradi zapiranja rudnikov ob izbruhu pandemije covida-19, težave pa so bile tudi v dobavni verigi. Vendar to ni najpomembnejši vzrok zviševanja cen.