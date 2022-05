Nemški sklad Mutares je prevzel Cimos

Nemški sklad Mutares je z italijansko družbo TCH podpisal pogodbo o prevzemu Cimosa. »Skupina Cimos, ki je zelo komplementarna z nekaterimi družbami iz obstoječega Mutaresovega portfelja (KICO in ISH), bo delovala kot ključna vzhodnoevropska platforma za Mutaresov segment avtomobilizma in mobilnosti,« so sporočili iz Cimosa, kjer pričakujejo rast poslovanja in boljšo izkoriščenost proizvodnje. Zaključek prevzema pričakujejo v tretjem četrtletju letos.

Pridružitev Mutaresovi platformi avtomobilizem in mobilnost ponuja sinergije, tako skupini Cimos kot skupini Mutares. Skupina Cimos omogoča Mutaresu vzpostavitev strateške avtomobilske platforme. Že obstoječim programom se s tem prevzemom odpira dostop do Cimosovega strojnega parka, torej opreme po konkurenčnih proizvodnih stroških. Visoke proizvodne zmogljivosti Cimosa z opremo, uporabno za različne izdelke, bodo omogočile razbremenitev nekaterih prezasedenih družb iz trenutnega Mutaresovega portfelja. Na drugi strani bodo te priložnosti omogočile skupini Cimos nadaljnjo rast poslovanja in izkoriščenost svojih proizvodnih zmogljivosti, so sporočili iz Cimosa.

Johannes Laumann, eden od treh izvršnih direktorjev podjetja Mutares, je dejal: »Z veseljem napovedujemo prvi prevzem platforme v Vzhodni Evropi, ki bo našemu segmentu avtomobilizma in mobilnosti zagotovil številne prednosti in sinergije. Prepričani smo, da lahko z operativnimi izboljšavami in rastjo, skupaj z družbo KICO in ISH Group, Cimos razvijemo do vodilnega svetovnega igralca v tem segmentu.«

Sklad z več milijardami evrov prihodkov

Delniška družba zasebnega kapitala s sedežem v Münchnu prevzema srednje velika evropska podjetja, ki kažejo znaten potencial za izboljšanje svojega poslovanja, in jih po stabilizaciji proda. V svojem portfelju imajo trenutno 24 podjetij v treh sektorjih, in sicer avtomobilizem in mobilnost, inženiring in tehnologija ter izdelki in storitve za potrošnike in gospodarstvo. Večino od teh je prevzel od multinacionalk, ki so s ciljem osredotočiti se na svojo osnovno dejavnost odtujile podjetja, ki zanje niso bila več strateškega pomena.

Skupina Mutares ima okoli 14.000 zaposlenih, lani so ustvarili 2,5 milijarde evrov konsolidiranih prihodkov. Za letos načrtujejo najmanj štiri milijarde evrov prihodkov, prihodnje leto naj bi se povečali na vsaj pet milijard evrov, leta 2025 pa na sedem milijard evrov, so pojasnili v sporočilu za javnost.

TCH je prinesel v skupino Cimos vodstveno kulturo in spremenjen način vodenja ter uspešno zaključil z reorganizacijo podjetja po prisilni poravnavi, je dejal izvršni direktor Cimosa Gino Berti. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Cimos letos načrtuje 160 milijonov evrov prihodkov

Slovenska država je pred petimi leti reševanje Cimosa zaupala Družbi za upravljanje terjatev bank, naposled pa ga je kupila italijanska družba TCH, ki je v lasti sklada Palladio Finanziaria, za 100.000 evrov.

»TCH je prinesel v skupino Cimos vodstveno kulturo in spremenjen način vodenja ter uspešno zaključil reorganizacijo podjetja po prisilni poravnavi. V zadnjem obdobju smo se soočili z nizom okoliščin brez primere (covid, pomanjkanje čipov, ukrajinska kriza ....), ki jim je bila skupina Cimos kos zahvaljujoč hitrim in nujnim industrijskim potezam, številnim naložbam, optimizaciji in konsolidaciji svoje industrijske baze,« je dejal izvršni direktor Cimosa Gino Berti.

Skupina Cimos s približno 2000 zaposlenimi letos pričakuje približno 160 milijonov evrov prihodkov. Cimos je proizvajalec avtomobilskih komponent, kot so ohišja kompresorja in centralna ohišja, nosilci motorja in dodatne opreme, zavorni diski in bobni, deli menjalnika, razvodni prstani in vztrajniki. Cimosovi ključni kupci so, denimo, Garrett Motion, Audi, Volvo, Novoline, BMW, Ford, BMTS Technology in BorgWarner.

Spomnimo, Cimos je leta 2018 turškemu Küçükoğlu Holding prodal dejavnost Kinematike, saj se ta ni vključevala v strategijo njegovih italijanskih lastnikov.

Sindikat zadovoljen s prodajo

Prodaja je pozitivna zgodba, je komentiral sekretar regijskega sindikata kovinske industrije Sašo Ristič: »Zaradi vojne v Ukrajini, pomanjkanja čipov, covida je Cimos zašel v likvidnostne težave. Pričakujemo vlaganja in krepitev socialnega dialoga. Delodajalec pa mora še sklicati posvetovanja glede prodaje s svetom delavcev in sindikatom.«