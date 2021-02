Nepremičnine do nadaljnjega uradno podcenjene

Od tega, koliko je uradno ocenjena neka nepremičnina, so odvisni izračuni na primer davkov, sodnih taks, socialnih pomoči, subvencij, zavarovalnih premij, hipotekarnih kreditov. Evidenca vrednosti, ki jo je izdelala Geodetska uprava RS, je zaradi koronskih ukrepov zaprta, vrednotenje pa do nadaljnjega zamrznjeno, zato smo pogledali, kaj kot osnovo vzamejo organi, sodišča, davkarji in banke. Praksa je različna, večinoma pa so prisiljeni upoštevati stare arhivske vrednosti, ki so od dejanskih nižje kar za 20 do 40 odstotkov.