Na ljubljanskem Brdu bo zrasel nov poslovni center PC Brdo

Ponudba poslovnih nepremičnin v Ljubljani je še vedno premajhna in nikakor ne sledi velikemu povpraševanju, zlasti po sodobnih in funkcionalnih prostorih. Zato je vsaka novost, ki dosega najvišje standarde na tem področju, priložnost, ki je ne smete izpustiti iz rok.

Jeseni 2025 bo PC Brdo predvidoma pripravljen za vselitev.

PC Brdo ponuja odlično priložnost za vaše podjetje

PC Brdo, ki ga bosta sestavljali dve moderni stavbi, bodo zgradili v neposredni bližini Tehnološkega parka, kar zagotavlja odlične povezave tako z mestno obvoznico kot s središčem Ljubljane. Kot pravijo v nepremičninski agenciji Stoja trade, ki skrbi za prodajo in oddajo nepremičnin v novem centru, je nakup v PC Brdo odlična investicijska priložnost, saj bo ta omogočala dobre donose. »Del prodajnega procesa bo potekal na način, da bomo sprejemali tudi interese in rezervacije za najem ter tako omogočili investicijske nakupe z že obstoječimi najemniki,« zagotavlja Zoran Đukić, direktor Stoja trade.

Zdaj je tudi pravi čas za nakup ali najem prostorov v PC Brdo, saj to omogoča več prilagoditev razporeda prostorov po meri kupca ali najemnika.

Novi center bo zgrajen na zemljišču velikosti dobrih 10.624 kvadratnih metrov, pri čemer bo imela ena stavba približno 9600 kvadratnih metrov neto površin in druga okoli 8500. Obe stavbi bosta zasnovani po najnovejših modernih smernicah pri načrtovanju poslovnih objektov in bosta dve kleti, pritljičje in štiri nadstopja (2K + P + 3 + T). Predvsem 4. nadstropje bo zaradi velikih teras z razgledi na okoliško naravo nekaj posebnega. Arhitekti so 1900 kvadratnih metrov veliko nadstropje razdelili na približno 1250 kvadratnih metrov pisarn in kar 588 kvadratnih metrov teras.

Vsaka od poslovnih stavb ima predvidena 4 nadstropja pisarn ter vsaka stavba po dve komunikacijski jedri. Vsaka od etaž bo omogočala 4 sanitarne vozle, kar bo končnemu kupcu ali najemniku ponudilo prilagoditev prostora po svojih željah. V pritličju je predviden tudi bistro.

Na voljo bo približno 410 parkirnih mest v dveh kleteh pod objektom, na parterju pa je predvidenih še okoli 50 zunanjih parkirnih mest za obiskovalce. Na parterju bodo tudi parkirišča za varno parkiranje več kot 83 koles.

Spoznajte novi PC Brdo Lokacija: poslovna cona Brdo, za poslovno stavbo Kemofarmacija Cene še niso določene Skupaj površine približno 18.100 m2, prodaja primarno celotne stavbe ali po nadstropjih (okoli 1900 m2 na nadstropje) Spletna stran projekta: https://www.stoja-trade.si/Poslovni-center-Brdo/

Komfortne pisarne s čudovitim razgledom

Zasnova pisarn temelji na sodobnem pristopu, ki omogoča popolno udobje in funkcionalnost za vse zaposlene v objektu. V prostorih bo namreč možno zgraditi tudi kopalnice, kar nedvomno zagotavlja dodatno prednost. Si predstavljate, da bi lahko tudi v največji vročini prekolesarili v službo in se še pred začetkom delovnika v miru osvežili pod prho? Ali pa da bi med odmorom skočili do bližnjega zunanjega fitnesa, naredili nekaj koristnih vaj in se polni energije vrnili na delo? Vsekakor bodo možnost prhanja cenili tisti zaposleni, ki preživijo veliko časa v pisarni.

Pisarne v novem PC Brdo bodo zaradi lokacije omogočale prelepe poglede na Alpe in zeleno okolico, kar bo gotovo pripomoglo k večji delovno učinkovitosti in počutju na delovnem mestu.

V okolici so tudi pošta, lekarna, različne trgovine, ki bodo omogočile zaposlenim, da številne opravke in nakupe opravijo v neposredni bližini delovnega mesta. Bližina hotela mednarodne verige Four Seasons pa je pomembna prednost za podjetja, ki delujejo v mednarodnem okolju in pogosto sprejemajo poslovne goste iz tujine.

»Okviren rok dokončanja in vseljivosti je predviden za jesen 2025. Investitor bi poslovni center prodal po stavbah v celoti, vendar pa je pripravljen prodati tudi posamezne etaže v celoti. Sprejemamo tudi rezervacije za najem. Kupec ali najemnik, ki je pripravljen skleniti pogodbo še pred dokončanjem objekta, lahko vpliva na razporeditev in način finalizacije prostora,« pojasni Zoran Đukić.

Iščete nove moderne poslovne prostore na dostopni lokaciji in v novi moderni poslovni stavbi? Ali pa morda dobro investicijo, kamor bi lahko naložili denar? Preverite novo priložnost za nakup v novem PC Brdo.

