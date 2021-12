Nepremičninska rast ne pojenja

Cene stanovanjskih nepremičnin še kar naraščajo, v 3. četrtletju so se na četrtletni ravni zvišale za 2,8 odstotka, na letni ravni pa za 12,9 odstotka, kar je najvišje zvišanje cen doslej. Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin je bilo še naprej višje od dolgoletnega povprečja. Cene novih stanovanjskih nepremičnin (nova stanovanja in nove družinske hiše skupaj) so se v 3. četrtletju letošnjega leta glede na prejšnje četrtletje – po padcu v 2. četrtletju za 0,7 odstotka – znova zvišale, in sicer za 3,3 odstotka.

Cene novih stanovanj so se zvišale za 4,3 odstotka, medtem ko so se cene novih družinskih hiš po opaznem padcu v 2. četrtletju 2021 (za 8,5 odstotka) – znova zvišale, in sicer za 0,6 odstotka.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin (tj. rabljenih stanovanj in hiš skupaj), so se na ravni celotne Slovenije v 3. četrtletju 2021 na četrtletni ravni v povprečju zvišale za 2,7 odstotka. Cene rabljenih stanovanj so se zvišale za 2,8 odstotka, cene rabljenih družinskih hiš pa za 2,6 odstotka.

FOTO: Voranc Vogel

Rabljena stanovanja so se glede na 2. četrtletje 2021 najizraziteje podražila v Ljubljani in v preostali Sloveniji (v vsaki za 2,6 odstotka); sledila so rabljena stanovanja v Mariboru (za 2,5 odstotka). Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v 3. četrtletju leta 2021 na letni ravni v povprečju višje za 12,9 odstotka, kar je največ po 1. četrtletju 2008, ko so se cene zvišale za 11,8 odstotka.

Najizraziteje so se zvišale cene novih stanovanj (za 17,9 odstotka); sledile so cene rabljenih stanovanj (za 14,7 odstotka), rabljenih družinskih hiš (za 9,6 odstotka) in novih družinskih hiš (za 1,1 odstotke).

Število in vrednost prodaj stanovanjskih nepremičnin

Skupna vrednost vseh v 3. četrtletju leta 2021 prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji je bila 378 milijonov evrov, kar je 18 odstotkov manj od skupne vrednosti vseh prodaj v 2. četrtletju (459 milijonov evrov) in približno enako vrednosti prodaj v istem četrtletju prejšnjega leta (356 milijonov evrov). Skupno število prodanih stanovanjskih nepremičnin je bilo po izraziti rasti v prejšnjem četrtletju tokrat nižje (prodanih jih je bilo 3359), še vedno pa višje od večletnega povprečja (okrog 2900 prodaj).

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin je bilo nižje kot v 2. četrtletju leta 2021. Prodanih je bilo namreč 3310 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 369 milijonov evrov; to je za okrog 17 odstotkov manj kot v 2. četrtletju 2021 (446 milijonov evrov ) in za deset odstotkov več kot v istem četrtletju prejšnjega leta (336 milijonov evrov).

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo v 3. četrtletju leta 2021 prodanih le 49, kar je najmanj po 2. četrtletju leta 2020 (55). Število prodaj novih stanovanjskih nepremičnin tako predstavlja le četrtino prodaj dolgoletnega povprečja. Skupna vrednost prodaj novih stanovanjskih nepremičnin je znašala okrog deset milijonov evrov; to je za 25 odstotkov manj kot v prejšnjem četrtletju.