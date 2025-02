Dogovori o združitvi Nissana in Honde padli v vodo

Japonski avtomobilski podjetji Nissan in Honda sta decembra 2024 naznanili dogovore o morebitni združitvi, s katero bi novo podjetje postalo tretji največji proizvajalec avtomobilov na svetu. Nissan in Honda sta pogovore danes zaključila, združitve ne bo.

»Nissan in Honda bosta v prihodnosti sodelovala kot strateška partnerja, osredotočena na izmenjavo informacij in razvijanje električnih vozil. Skupaj želita ustvariti novo in maksimirano korporativno vrednost obeh podjetij,« je zapisano v Nissanovi izjavi za javnost.

Nissanov direktor Makoto Učida z direktorjem Honde Tošihirojem Mibejom na tiskovni konferenci avgusta 2024. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

Združitev Nissana in Honde bi japonskima proizvajalcema pomagala tekmovati s kitajskimi avtomobilskimi podjetji, kot je BYD, in ostati konkurenčna v razvoju električnih vozil. Kljub temu so dogovori med japonskima proizvajalcema kmalu zašli v slepo ulico. Nissan in Honda bi morala sprva postati eno podjetje s skupnim lastništvom, nato pa je Honda predlagala, da postane Nissanovo matično podjetje. Oba proizvajalca sta se zato kmalu odločila za prekinitev dogovorov.

Nissan bi šel 2026 lahko v stečaj

Nissanove težave so se začele, ko so pretrgali vezi z dolgoletnim francoskim partnerjem Renault, piše CNN. Pri Nissanu so si prizadevali poiskati močnega partnerja, ki bi lahko prevzel del finančnega bremena. Nekateri analitiki so ocenili, da bi šlo japonsko podjetje lahko v stečaj že prihodnje leto, ko bo moralo poplačati svoje obsežne dolgove.

Direktor tajvanskega podjetja Foxconn Young Liu na torkovem pogovoru z mediji FOTO: Wen-yee Lee/Reuters

Pri Nissanu so novembra 2024 naznanili zmanjšan obseg proizvodnje in odpuščanje več tisoč delavcev zaradi padca v prodaji na Kitajskem in v Združenih državah Amerike, potem ko so marca začeli sodelovanje pri razvoju električnih vozil s Hondo.

Med morebitnimi partnerji, ki bi Nissanu lahko pomagali iz finančnih težav, je tajvanski tehnološki mogotec Foxconn. »Če bo sodelovanje zahtevalo nakup Nissanovih deležev, bomo o ponudbi razmislili,« je za javnost dejal direktor Foxconna Young Liu. Dodal je, da za nakup celotnega podjetja niso zainteresirani.