Industrija izginja, rešitev je mir

V nadaljevanju preberite:

Likvidacija proizvajalca polnilnih postaj za električne avtomobile, težave proizvajalca toplotnih črpalk in zmanjšanje števila vlog za vgradnjo sončnih elektrarn – vse to so domači signali vseevropskih težav. Prvenstvo v električni mobilnosti prevzema Kitajska, podobno kot pri baterijah, sončnih in vetrnih elektrarnah. Kaj so pravi vzroki in kako lahko EU spremeni svojo vlogo?