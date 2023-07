NLB financira posel v Črni gori

NLB in NLB Banka Podgorica sta z izraelsko družbo BIG CEE v Podgorici podpisali pogodbo o dolgoročnem kreditu v skupni vrednosti 24 milijonov evrov za obdobje desetih let, ki bo namenjen za nakup poslovno-stanovanjskega kompleksa Capital Plaza v Podgorici. BIG CEE ima strateški cilj postati vodilna družba v segmentu nakupovalnih centrov v Srednji in Vzhodni Evropi.

Kot vodilna bančna in finančna skupina s sedežem in ekskluzivnim strateškim interesom v regiji NLB Skupina veliko pozornost posveča razvoju gospodarstva in spodbujanju poslovnega sektorja. Sodelovanje s podjetjem BIG CEE in odobritev dolgoročnega kredita za projekt Capital plaza dodatno potrjuje osredotočenost na podporo investicijam in razvoju poslovnih priložnosti.

»Ob tej priložnosti se zahvaljujem predstavnikom BIG CEE za izkazano zaupanje, sodelavcem iz NLB Banke Podgorica in NLB Ljubljana pa za njihovo strokovnost in zavzeto delo pri projektu. NLB Skupina je znova dokazala, da ni zgolj regionalna sistemska finančna institucija, ampak tudi pomemben regionalni akter. Prizadevamo si namreč za razvoj naše domače regije JV Evrope, v kateri želimo z ustvarjanjem novih priložnosti izboljšati kakovost življenja. Prepričani smo, da je ta projekt pomemben korak na tej poti,« je povedal Andrej Lasič, član uprave NLB, pristojen za korporativno in investicijsko bančništvo.