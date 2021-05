NLB Skladi naprodaj

Rastoča industrija

V skupini NLB so se odločili prodati hčerinsko družbo NLB Skladi, ki upravlja premoženje strank v skladih in v individualnem upravljanju, je prvi poročal portal Finance.si , kjer se sklicujejo na neuradne vire. NLB za Finance.si pravi, da odločitve o prodaji še ni. Pred časom so upravljanje premoženja strank prodali v Novi KBM, sredi postopka prodaje pa so v banki Société Générale.NLB Skladi so največji upravljavec vzajemnih skladov in največji upravljavec individualnega premoženja v Sloveniji. Konec lanskega leta je vrednost sredstev v vzajemnih skladih znašala 1,125 milijarde evrov, kar pomeni več kot 32-odstotni delež v Sloveniji (v izračunu niso zajete naložbe slovenskih rezidentov v tujih vzajemnih skladih, ki se tržijo v Sloveniji). Poleg tega družba upravlja še več kot pol milijarde sredstev individualnih vlagateljev, kar je tudi 35 odstotkov vseh sredstev v upravljanju v Sloveniji. Spomnimo, leta 2019 je Nova KBM Savi Re prodala svoj delež v družbi Infond, ki se ukvarja z upravljanjem premoženja, podobni procesi pa tečejo tudi v drugih mednarodnih bankah. Tako je, denimo, francoska Société Générale​ objavila, da je s skupino Amundi – vodilnim evropskim upravljavcem premoženja – začela ekskluzivne pogovore za prodajo svoje enote Lyxor, ki upravlja 140 milijard evrov velik portfelj.Letos so vzajemni skladi doživeli povečane prilive pa tudi rast vrednosti naložb. Neto prilivi v vse vzajemne sklade petih obstoječih družb za upravljanje v Sloveniji so v prvih štirih mesecih znašali 201 milijon evrov, skupaj z rastjo vrednosti premoženja pa se je vrednost sredstev vzajemnih skladov povečala za 471 milijonov evrov.