NLB skoraj podvojila dobiček

Skupina NLB je v prvih treh letošnjih četrtletjih ustvarila 206 milijonov evrov čistega dobička, kar je skoraj dvakrat več kot v istem lanskem obdobju. Tako kot ob polletju je rast predvsem posledica vključitve srbske Komercijalne banke v skupino in ugodnejšega učinka enkratnih dogodkov - slabitev in rezervacij. Toda na boljše poslovanje vplivajo tudi aktivnosti banke. V nadaljevanju lahko preberete katere. Pa tudi kako se banka financira in kako velik je njen kreditni portfelj.