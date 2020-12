NLB v Komercijalno banko imenovala novo vodstvo

Prodaja srbske Komercijalne banke slovenski NLB je v zaključni fazi. Predstavniki NLB, ki je februarja s srbsko vlado podpisala pogodbo o nakupu 83,23-odstotnega deleža banke iz Beograda, so se na nedavni izredni skupščini zahvalili dosedanjemu vodstvu in imenovali nov upravni odbor banke, poroča STA.



Izredna skupščina Komercijalne banke je bila v petek. Delničarji so razrešili predsednico upravnega odbora Marijo Sokić in preostalih pet članov upravnega odbora banke ter namesto njih imenovali devet novih, je razvidno iz objave na spletnih straneh Komercijalne banke.



Novi predsednik upravnega odbora je član uprave NLB Archibald Kremser, ob njem pa bodo sedeli še predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak, Uršula Kovačič Košak, Igor Zalar, Marko Jerič, Vesna Vodopivec, Nenad Filipović, Guy Richard Steele Stevens in Dragan Đuričin.



Preden bodo lahko nastopili štiriletni mandat, mora biti prevzem v celoti zaključen, NLB mora dobiti soglasje Narodne banke Srbije za prevzem Komercijalne banke in v celoti plačati kupnino.



Cena za nakup 83,23-odstotnega deleža je 387 milijonov evrov, ki bo po napovedih iz NLB ob zaključku transakcije plačana v gotovini. V skladu s pravili o privatizaciji srbskih bank NLB ni zavezana k izdaji obvezne ponudbe za odkup manjšinskih deležev v Komercijalni banki, so februarja pojasnili v največji slovenski banki.



Z nakupom Komercijalne banke bo skupina NLB tržni delež po bilančni vsoti na srbskem trgu okrepila z nekaj manj od dveh odstotkov na 12,1 odstotka.



V NLB so sicer večkrat poudarili, da je Srbija eden njihovih ključnih strateških trgov, in napovedali, da se bodo na tem trgu širili ali z organsko rastjo ali s prevzemi. Skupina NLB ima v Srbiji NLB Banko Beograd.



Komercijalna banka ima po navedbah srbskih medijev bilančno vsoto 3,5 milijarde evrov. Lani je ustvarila 74 milijonov evrov dobička. Banka ima 2744 zaposlenih in 203 poslovalnice po Srbiji, Črni gori in Republiki srbski. Po navedbah NLB ima srbska banka več kot 770.000 strank.



Prevzem banke v Srbiji je prvi po tem, ko je NLB konec leta 2013 prejela državno pomoč. Takrat se je država zavezala, da bo NLB delno privatizirala, za NLB pa so veljali strogi omejevalni ukrepi, med drugim tudi prepoved prevzemov. Skupina NLB je s tokratno potezo utrdila položaj največjega bančnega igralca na širšem območju nekdanje Jugoslavije s sedežem v tej regiji.

